Nhà hàng cao cấp cho bữa tối lãng mạn tại TP.HCM

Nếu đang tìm kiếm không gian ăn tối riêng tư cùng bạn bè, gia đình, 3 nhà hàng cao cấp ở trung tâm TP.HCM dưới đây là gợi ý nên tham khảo.

Sau giờ làm việc căng thẳng, thực khách cùng đồng nghiệp, bạn bè có thể chọn thưởng thức món ăn ngon trong không gian yên tĩnh tại 3 nhà hàng dưới đây.

Bạn có thể cân nhắc lựa chọn giữa The OX Not Only OX, Moo Beef Steak hay Kokugy nếu đang tìm kiếm không gian nhà hàng thưởng thức bữa tối riêng tư, cao cấp tại trung tâm TP.HCM.

Ảnh: The OX Not Only OX.

The OX Not Only OX nằm ở cuối con hẻm nhỏ, yên tĩnh trên đường Đông Du. Bước chân qua cánh cổng lớn của nhà hàng rồi vào bên trong, tôi cứ ngỡ mình lạc ở đâu đó ở châu Âu. Không gian kiến trúc nơi đây xây dựng theo kiểu sang trọng, cổ điển từ cánh cổng gỗ lộng lẫy, đài phun nước rực rỡ về đêm đến ánh đèn chùm ấm áp.

Nhà hàng cũng có không gian bếp mở, cho phép thực khách quan sát toàn bộ quá trình nấu nướng của đầu bếp. Trong ánh sáng vàng nhè nhẹ, bữa ăn tối trở nên riêng tư nhưng cũng có gì đó sôi động. Tôi thích ngồi gần khu vực bếp, quan sát các nguyên liệu và đoán xem đầu bếp có đang chế biến món ăn của bàn mình hay không.

Nhà hàng mang phong cách fusion food, phục vụ đồ ăn Việt theo phong cách Tây. Giá cả khá vừa tầm với chất lượng và dịch vụ, khoảng 100.000-700.000 đồng/món.

Trong lần đầu tiên đến đây, tôi thử gọi món cua lột chiên, bò wagyu, Flash back (gồm đậu hũ, nước cốt dừa, hạt chia...) để tráng miệng. Nhìn chung, món ăn trình bày đẹp, tỉ mỉ nhưng về hương vị, tôi mong đợi nhiều hơn một chút.

Món cua lột chiên giòn, thơm, hương vị đi kèm chua chua, ngọt ngọt. Bò wagyu mềm, hương vị hoàn hảo. Trong khi đó, món tráng miệng cuối cùng lại không quá đặc sắc so với các địa chỉ khác.

Mùa dịch, nhà hàng phục số lượng hạn chế, khách phải đặt chỗ trước qua hotline hoặc tin nhắn fanpage. Muốn xem chương trình biểu diễn piano, bạn có thể ghé vào thứ năm và thứ bảy.

Ảnh: Moo Beef Steak.

Moo Beef Steak là một gợi ý khác nếu bạn muốn thưởng thức bữa tối món Âu - Mỹ lãng mạn với beefsteak, mì Ý, cá hồi đút lò, sườn cừu nướng...

Từ cuối tháng 10, nhà hàng hoạt động trở lại sau nhiều tháng đóng cửa. Thời gian giới hạn đến 21h. Vì vậy, để tận hưởng trọn vẹn bữa ăn, bạn nên đặt bàn và đến dùng bữa sớm hơn.

Nhóm bạn hay rủ tôi đến nhà hàng này do hợp khẩu vị. Chúng tôi hay gọi bò wagyu A5 ăn kèm măng tây hương vị đáng mong đợi nhất. Ngoài ra, có lần tôi gọi món chính là combo nướng phục vụ trong khay lớn với các loại thịt. Mì Ý cua bể được đánh dấu là "món nên thử" nhưng chưa thật sự gây ấn tượng với tôi.

Khi các món ăn mặn đã chinh phục tâm hồn ăn uống của thực khách, theo tôi, đồ tráng miệng tại địa chỉ này lại là điểm trừ lớn vì quá ngọt, chưa xứng đáng với giá tiền.

Đa số món ăn bày trí đơn giản nhưng đẹp mắt. Không gian bày trí theo kiểu cổ điển với tone đèn vàng nhưng khá đông đúc vào dịp cuối tuần, lễ, Tết và thời điểm có chương trình khuyến mãi.

Ảnh: Kokugyu.

Kokugyu là nhà hàng món Nhật, phục vụ theo phong cách Yakiniku, hay còn gọi là nghệ thuật nướng tại bàn. Đây là phong cách ẩm thực gắn với người dân xứ sở Mặt Trời mọc, bàn ăn là nơi các thành viên quây quần.

Tôi thích không gian tại chi nhánh Trần Quang Khải. Vị trí cao cộng với thiết kế cửa sổ kính lớn mang lại tầm nhìn bao quát thành phố bên dưới. Cũng chính vì vậy, đây là địa điểm hẹn hò lý tưởng cho các cặp đôi.

Anh Nguyễn Minh Triết, Marketing Manager Kokugy, cho biết mùa này, nhà hàng chỉ phục vụ 50% công suất bàn so với thời điểm trước đại dịch. Khách hàng đặt bàn online hoặc đến trực tiếp. Số lượng thực khách thời điểm này còn khá ít nên đảm bảo không gian riêng tư.

Tôi gọi set bò wagyu gồm thăn ngoại, đùi, thăn nội bò giá 4,5 triệu đồng, một số món ăn kèm như cơm chiên bò, rau củ, soup, đồ uống. Cộng thêm thuế VAT, số tiền chúng tôi phải trả khá cao.

Song, tôi cho rằng hương vị món ăn xứng đáng với số tiền mình bỏ ra. Vị bò wagyu béo, thơm dung hòa với độ tươi mát của xà lách, tía tô, cà rốt, cà chua, dưa leo...