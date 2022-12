Nhà giàu Trung Quốc đổ tiền ra nước ngoài

Thành lập văn phòng gia đình và mua bất động sản tại nước ngoài là cách để giới nhà giàu Trung Quốc phòng ngừa biến động.

Bà Zhang Xin và chồng, ông Pan Shiyi, 2 nhà sáng lập của Soho China. Ảnh: Bloomberg.

Theo Bloomberg, bà Zhang Xin và chồng, ông Pan Shiyi, đứng sau tập đoàn bất động sản khổng lồ Soho China. Họ đã thành lập một văn phòng gia đình nằm ở Midtown Manhattan (New York).

Văn phòng gia đình này có tên Seven Valleys, được đặt theo cuốn sách viết bằng tiếng Ba Tư của người sáng lập tôn giáo Baha'. Seven Valleys nắm giữ cổ phần trong General Motors Building trên Đại lộ số 5 và Park Avenue Plaza ở Midtown Manhattan - 2 trong số những tòa nhà mang tính biểu tượng của New York.

Tổng giá trị cổ phần của họ khoảng 500 triệu USD , gần bằng khoản nắm giữ của cặp vợ chồng tại Soho China sau cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản tại Trung Quốc, theo Bloomberg Billionaires Index.

Các tòa nhà của Soho China ở Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Bảo toàn tài sản

Đó là cách giới nhà giàu Trung Quốc ứng phó với rủi ro. Chiến lược của cặp vợ chồng bà Zhang gồm 5 bước: gây dựng một đế chế ở Trung Quốc, niêm yết trên sàn giao dịch toàn cầu, chi trả hàng tỷ USD cổ tức, thành lập văn phòng gia đình và mua bất động sản tại nước ngoài.

Ở Trung Quốc, các cuộc trấn áp gắt gao từ phía Bắc Kinh và mục tiêu "thịnh vượng chung" khiến tài sản của nhiều tỷ phú bốc hơi.

Tại New York, cặp vợ chồng bà Zhang thường tham dự các sự kiện xã hội và thể thao lớn. Cả 2 đều là nhà nghiên cứu cấp cao tại Đại học Harvard. Bà Zhang nằm trong ban cố vấn toàn cầu của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại. Họ cũng tích cực từ thiện ở Trung Quốc.

Trong khi đó, tỷ phú Hứa Gia Ấn - nhà sáng lập China Evergrande - đã phải bỏ 30 tỷ USD tiền túi để xử lý cuộc khủng hoảng thanh khoản của tập đoàn.

Các khoản chi trả cho 2 nhà sáng lập Soho qua từng năm Nguồn dữ liệu: Bloomberg Nhãn Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019



Tỷ phú địa ốc Sun Hongbin của Sunac China Holdings đang nỗ lực thoả thuận tái cấu trúc sau khi công ty vỡ nợ trái phiếu USD.

Mới đây, Bắc Kinh đã công bố gói giải cứu gồm 16 điểm nhằm vực dậy ngành công nghiệp bất động sản đang trượt dài trong khủng hoảng. Nhưng tác động của những biện pháp này đến nay vẫn là dấu hỏi.

Dĩ nhiên, cặp vợ chồng bà Zhang không miễn nhiễm hoàn toàn. Năm ngoái, Blackstone quyết định từ bỏ thương vụ mua lại Soho. Theo nguồn tin của Bloomberg, giới chức Bắc Kinh không hoan nghênh thương vụ này, bởi nó có thể ảnh hưởng tới những vụ thâu tóm khác trong tương lai.

So với mức đỉnh hồi năm 2007, giá cổ phiếu của Soho đã lao dốc 90%.

Mua bất động sản ở New York

Tuy nhiên, cặp vợ chồng bà Zhang đã quyết định đưa Soho lên sàn Hong Kong thay vì Trung Quốc đại lục. Goldman Sachs Group xử lý việc niêm yết.

Tại Trung Quốc đại lục, người dân chỉ được chuyển tiền sang nước ngoài ở một mức nhất định. Nhưng dòng tiền có thể tự do rời khỏi Hong Kong để mua tài sản tại nước ngoài.

Theo nguồn tin của Bloomberg, Soho đa số mua bất động sản ở Mỹ, hầu hết được giải ngân từ năm 2015 đến năm 2017, bao gồm cả cổ tức đặc biệt và lợi nhuận trên vốn.

Ngoài ra, tài sản, nhân viên và các báo cáo của Seven Valleys đều đã ở Mỹ. Văn phòng gia đình này cũng quản lý một danh mục cổ phiếu, trái phiếu, đầu tư mạo hiểm và đầu tư tư nhân.

Tòa General Motors Building ở New York. Ảnh: Bloomberg.

Toà General Motors Building - nơi Apple đặt cửa hàng - trị giá 3,2 tỷ USD và là một trong những toà văn phòng giá trị nhất ở Mỹ. Một nguồn thạo tin cho biết các nhà sáng lập Soho nắm giữ 20% cổ phần tại đây.

Năm 2011, cặp vợ chồng cũng mua 49% cổ phần tại Park Avenue Plaza, nơi các công ty lớn như Morgan Stanley đặt trụ sở.

Tại quê nhà, cặp đôi cũng quyên góp cho các chương trình giáo dục ở tỉnh Cam Túc, phía tây bắc Trung Quốc, quê hương của ông Pan.

Vào tháng 9, ông Pan và bà Zhang đã rời ghế chủ tịch và giám đốc điều hành tại Soho. Họ tuyên bố muốn tập trung vào các hoạt động từ thiện.