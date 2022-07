Nhà giàu New York làm tiểu phẫu để nhịn vệ sinh khi đi du lịch

Con đường nối giữa New York đến khu nghỉ dưỡng yêu thích của giới nhà giàu đang gặp phải tình trạng kẹt xe hàng giờ và thiếu trầm trọng nhà vệ sinh công cộng.

Giới nhà giàu New York đang tìm đến các thủ thuật y tế giúp họ tránh đi vệ sinh trên đường đi du lịch, theo Insider.

Khu vực nghỉ dưỡng nổi tiếng The Hamptons (đảo Long Island) vốn tập trung đông cư dân từ New York đổ về vào giữa năm, tận hưởng kỳ nghỉ tại những căn nhà mùa hè của họ.

Khu vực The Hamptons vốn đông đúc giới nhà giàu Mỹ đổ về nghỉ dưỡng mùa hè, lại càng đông hơn sau 2 năm dịch bệnh. Ảnh: Stone.

Tuy nhiên, tình trạng giao thông trên tuyến đường từ Big Apple đến địa điểm này đã trở nên đông đúc, tắc nghẽn đến mức việc đi vệ sinh dọc đường trở nên khó khăn. Thời gian di chuyển kéo dài hơn, trong khi các nhà vệ sinh công cộng lại khan hiếm.

Phẫu thuật giảm cảm giác buồn tiểu

Để giải quyết tình trạng này, một bộ phận người giàu ở New York chọn tìm đến các thủ thuật y tế nhằm giảm cảm giác buồn đi tiểu thường xuyên. Cách thức này bao gồm thực hiện thủ thuật chuyên biệt giúp giảm kích thước tuyến tiền liệt ở nam giới (PAE) và “botox bàng quang” có tác dụng giảm tần suất đi vệ sinh đối với phụ nữ.

"Rất nhiều người gặp phải vấn đề này, nhất là những người lớn tuổi. Trên đường đến Hamptons, họ dừng lại 4-5 lần trên đường đi nhưng không thể tìm thấy một chỗ để giải quyết nhu cầu cá nhân", David Shusterman, một bác sĩ về đường tiết niệu ở thành phố New York cho biết.

Người này cho biết kể từ khi bắt đầu vào hè, số lượng người có nhu cầu thực hiện thủ thuật PAE đã tăng khoảng 20%.

Lái xe từ thành phố New York đến Hamptons mất hàng giờ đồng hồ, với ít điểm dừng chân, chỗ đi vệ sinh dọc đường. Ảnh: iStock.

“Từ tháng 5, lượng người quan tâm đã tăng đột biến. Lý do đơn giản ai cũng có thể hiểu là khi ngồi trên xe với những người khác, chả ai muốn chốc chốc lại xin dừng để vào nhà vệ sinh”, nam bác sĩ nói.

Shusterman ước tính mình thực hiện khoảng 10 ca PAE mỗi tuần trong vài tháng qua, còn 1-2 lần/tuần với những ca “botox bàng quang”.

Thời gian thực hiện thủ thuật PAE thường kéo dài một giờ. Quá trình hồi phục diễn ra nhanh chóng và bệnh nhân có thể về nhà ngay trong ngày. Còn ở nữ giới, thủ thuật “botox bàng quang” có nghĩa là tiêm thuốc chuyên dụng, có tác dụng hạn chế tần suất đi vệ sinh trong vòng 6 tháng.

Chi phí chục nghìn USD

Nam bác sĩ cho biết số phụ nữ thực hiện thủ thuật này có ở mọi lứa tuổi, từ 20 đến 80 tuổi. Chi phí trung bình cho hai thủ thuật y tế này rơi vào khoảng vài nghìn USD cho đến 20.000 USD .

Shusterman cho biết việc người giàu New York tìm đến biện pháp này nghe có vẻ cực đoan, song sẽ hợp lý nếu từng trải qua tình trạng nhịn tiểu nhiều giờ trên đường du lịch.

Bác sĩ David Shusterman (New York) chuyên điều trị các bệnh về đường tiết niệu. Ảnh: Insider.

"Nhiều người đã kể cho tôi về những pha cãi vã, bất đồng trên xe với bạn bè, người thân khi có người cần xuống đường và tìm nhà vệ sinh nhưng vô ích. Bản thân tôi đã cãi nhau với 3 người bạn khi tôi lái xe và từ chối dừng lại cho họ", Shusterman nói.

"Trong đại dịch, nhiều cư dân giàu có ở New York chuyển tới nhà của họ ở Hamptons. Tình hình giao thông phức tạp hơn kể từ đó", một người đàn ông lớn tuổi đã tiến hành làm PAE cho biết.

Người này cho hay mình từng kẹt xe suốt 4 tiếng và không thể tìm chỗ đi vệ sinh dọc đường. Sau khi nhờ bác sĩ can thiệp, mối lo tìm kiếm chỗ đi vệ sinh trên đường đi đã biến mất.

Đối với những người không muốn đụng chạm đến dao kéo phẫu thuật, Shusterman đưa ra lời khuyên người đi du lịch nên tránh xa rượu bởi chúng kích thích trực tiếp đến bàng quang.

"Hãy uống nước lọc, nhưng ở mức vừa phải. Bạn không muốn bị mắc kẹt giữa một hàng dài ôtô nối đuôi nhau và không biết phải nhịn tiểu đến bao giờ", Shusterman nói.

Theo New York Times, thành phố New York nói riêng và tiểu bang New York nói chung có quá ít nhà vệ sinh công cộng, gây nên sự bất tiện rất lớn đối với cư dân và hàng triệu du khách đến đây hàng năm. Mọi người thường phải tranh giành để được vào các buồng vệ sinh, hoặc phải trả tiền tại các cửa hàng, quán ăn để được sử dụng tiện ích đáng ra là miễn phí.

Nghiên cứu của kiến trúc sư Julie Chou, nhà quy hoạch đô thị Kevin Gurley và nhà phân tích dữ liệu Boyeong Hong, New York vào năm 2020 cho thấy New York chỉ có khoảng 1.100 nhà vệ sinh công cộng, con số không khác gì 40 năm trước đây.