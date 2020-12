Nhà giàu Mỹ hối hả chuyển giao tài sản cho con cái

E ngại luật thuế mới nhắm vào giới giàu có, nhiều tài phiệt Mỹ chạy đua hoàn tất các giao dịch chuyển nhượng tài sản cho người thừa kế trong cuối năm.

Theo Bloomberg, giới nhà giàu tại Mỹ đang gấp rút thực hiện các giao dịch lớn trước cuối tháng này. Động thái này cho thấy sự đề phòng của giới tinh hoa khi Tổng thống Joe Biden, người cam kết tăng thuế nhằm thu hẹp khoảng cách xã hội, sẽ nắm quyền Nhà Trắng vào năm sau.

Do vậy, những giao dịch có giá trị lớn đa phần được thúc đẩy để hoàn thành trước thời điểm đó. Nhiều cố vấn quản lý tài sản cho biết họ bận rộn hơn rất nhiều trong những tuần cuối cùng của năm 2020, đặc biệt trong công tác hỗ trợ khách hàng chuyển giao miễn thuế của cải cho thế hệ tiếp theo trong gia đình mặc dù họ vẫn còn khỏe mạnh.

Nhu cầu hoàn tất giao dịch cuối năm tăng kỷ lục

Bên cạnh đó, nhóm các nhà thẩm định, những người có vai trò quan trọng trong việc định giá tài sản trong các chiến lược quy hoạch bất động sản trên, cũng bù đầu trong công việc. Theo ông Jonathan Miller, Chủ tịch công ty Miller Samuel, yêu cầu thẩm định tài sản từ khách hàng đã tăng gấp bốn lần. Đến cuối tháng 11, ông từ chối nhận thêm khách hàng nữa vì không đủ khả năng làm hết khối lượng công việc khổng lồ.

"Chúng tôi không thể xử lý tất cả yêu cầu thẩm định cuối năm vào thời điểm này. Công ty bắt đầu nhận thấy lượng khách tăng vọt từ kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn và làm việc vô cùng cật lực để giải quyết hết hồ sơ", ông nói.

Laura Zwicker, chủ tịch nhóm dịch vụ khách hàng tư nhân tại công ty luật Greenberg Glusker (Los Angeles), cho biết bà đang bận rộn hơn bao giờ hết với lượng khách hàng mới cao kỷ lục kể từ sau cuộc bầu cử, trong đó đa phần muốn hoàn tất các giao dịch trong năm nay. "Khách hàng muốn tận dụng luật hiện hành", bà Laura nói.

Nhu cầu thẩm định tài sản để chuyển giao cho con cái của giới nhà giàu Mỹ tăng vọt cuối năm. Ảnh: Reuters.

Sự vội vã của giới tài phiệt trong giai đoạn cuối năm gây bất ngờ với nhiều cố vấn, bởi đảng Cộng hòa đã thể hiện rất tốt trong các cuộc đua vào Quốc hội. Điều này có nghĩa dù ông Biden trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46, nhiều dự đoán vẫn cho thấy ông sẽ gặp khó khăn khi thực hiện chiến dịch tăng thu hàng nghìn tỷ USD thuế mới từ nhóm người giàu.

Theo Bloomberg, hai cuộc bầu cử sắp diễn ra ở Georgia vào ngày 5/1 mang lại cơ hội cho đảng Dân chủ giành lấy 50 ghế tại Thượng viện. Ông Benjamin Berger, đối tác tại RSM US cho biết: "Ngay cả khi đảng Dân chủ giành chiến thắng trong hai cuộc đua ở Georgia, vẫn rất khó để ông Biden hiện thực lời hứa cải cách thuế với một Thượng viện bị chia rẽ như vậy".

Tuy nhiên, các thay đổi về thuế vẫn có thể được tiến hành trong năm 2021 và chính quyền Biden sẽ nỗ lực chỉnh sửa những lỗ hổng khiến giới nhà giàu dễ dàng né thuế quà tặng và thuế bất động sản tại Mỹ. “Nhiều khả năng Kho bạc sẽ ban hành các quy định khiến việc lập kế hoạch bất động sản trở nên khó khăn hơn", ông Berger dự đoán.

Năm 2017, Luật thuế của Đảng Cộng hòa do Tổng thống Donald Trump ký đã tăng gấp đôi số tiền giới nhà giàu được quyền chuyển cho người thừa kế mà không phải trả thuế di sản và quà tặng, tức tăng lên 11,58 triệu USD cho cá nhân và 23,16 triệu USD cho các cặp vợ chồng. Tuy nhiên, điểm luật này và các quy định khác có lợi cho người giàu sẽ hết hiệu lực vào năm 2026. Điều này thúc đẩy họ thực hiện các yêu cầu chuyển giao tài sản cho con cái sớm hơn để tránh đóng thuế cao.

Theo bà Lisa Featherngill, người đứng đầu bộ phận thừa kế và tài sản tại Abbot Downing, từ trước cuộc bầu cử đã có nhiều khách hàng xem xét các chiến lược tặng tài sản. Lý do chính mà nhiều người giàu ráo riết chuyển giao tài sản trước ngày 31/12 là e ngại những thay đổi về thuế dưới thời Biden có thể có hiệu lực từ đầu năm 2021.

Tuy nhiên, các cố vấn tài sản đã trấn an khách hàng nếu so với việc thuế sẽ tăng vào năm 2022 thì điều này ít có khả năng xảy ra hơn. "Chúng tôi cố trấn an họ đừng từ bỏ", Lisa nói.

Giảm thu nhập chịu thuế

Susan Hartley- Moss, đối tác tại công ty quản lý tài sản Cerity Partners, cho biết: "Sau một năm 2020 đầy bất ổn, khách hàng đang hành động hết sức thận trọng".

Các cố vấn viên ước tính tốc độ làm việc của họ trong tháng này gần gấp rưỡi tốc độ gấp rút hồi cuối năm 2012 khi người Mỹ chạy đua hoàn tất giao dịch trước khi luật miễn thuế bất động sản giảm vào năm 2013.

Nỗi lo tăng thuế khi ông Biden đắc cử khiến nhiều người giàu ở Mỹ ráo riết chuyển giao tài sản. Ảnh: Bloomberg.

Ông Biden kêu gọi tăng thuế thu nhập đối với những cá nhân giàu có và đánh thuế cao hơn đối với lãi vốn. Điều này thúc đẩy một số người bán doanh nghiệp hoặc thu hồi đầu tư. Một số triệu phú Mỹ cũng có thể đối mặt với thuế tiểu bang và địa phương cao hơn vào năm 2021, trong khi các bang như New York sẽ đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngân sách trầm trọng.

Theo các chuyên gia, ngay cả giới người giàu không lo lắng bởi những thay đổi về thuế kể từ năm 2021, họ vẫn sẽ lập các kế hoạch cuối năm để giảm lượng tiền thuế phải đóng. Các đạo luật liên quan đến Covid-19 như Đạo luật CARES mang lại cơ hội giúp những chiến lược này của họ sinh lợi nhiều hơn.

Ví dụ, người giàu có thể bù đắp 100% các khoản thuế phải trả bằng hoạt động quyên góp. Bên cạnh đó, giới tài phiệt có thể tăng quà cáp bằng tiền mặt thay vì tặng các mã cổ phiếu có giá trị cao để tránh thuế.

Người lớn tuổi cũng có thể giảm thu nhập chịu thuế bằng cách từ chối nhận các khoản phân phối tối thiểu bắt buộc từ tài khoản hưu trí cá nhân. Các khoản lỗ kinh doanh hoặc biến động giảm của thị trường chứng khoán trong năm nay cũng bù đắp thu nhập chịu thuế. Những "mánh lới" này giúp giới nhà giàu Mỹ không cần trả nhiều thuế dựa trên thu nhập cao nữa.