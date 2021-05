Nhà đầu tư quan tâm căn hộ Gateway Tower tại Vinhomes Smart City

Theo nhiều đại lý BĐS, lượng chốt đơn căn hộ dịch vụ Gateway Tower tại Vinhomes Smart City (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang có dấu hiệu tăng lên.

Nhiều nhà đầu tư cho rằng việc xuống tiền thời điểm này là hợp lý vì khi phân khu The Metrolines ra mắt, có thể mặt bằng giá tại đại đô thị này sẽ tăng.

Đầu tư khi giá tốt

Vừa mua căn hộ hai phòng ngủ tại tòa dịch vụ Gateway Tower, chị Đồng Thị Bình (Hà Nội) cho rằng mình là một trong những khách hàng sở hữu căn hộ với mức giá tốt tại Vinhomes Smart City. Nhà đầu tư này cho biết bên cạnh nhiều chính sách bán hàng có lợi cho khách mua, Gateway Tower đang được chủ đầu tư áp dụng mức giá tốt. Theo chị Bình, việc phân khu The Metrolines ra mắt thời gian tới vô hình trung sẽ kéo mặt bằng giá của đại đô thị này đi lên.

“Dự án mới thuộc phân khúc cao cấp, được dự báo tăng giá theo mặt chung của thị trường. Trong khi đó, giỏ hàng cũ không còn nhiều nên mặt bằng giá căn hộ tại Vinhomes Smart City thời gian tới có thể cao hơn hiện tại. Nên tôi chọn đầu tư bây giờ”, chị Bình cho biết.

Căn hộ dịch vụ Gateway Tower đang được nhà đầu tư quan tâm.

Cũng là nhà đầu tư quan tâm Gateway Tower, anh Nguyễn Thanh Long (Thanh Xuân, Hà Nội) nhận định có nhiều khả năng chủ đầu tư sẽ định giá phân khu "quốc tế" The Metrolines cao. Ngoài yếu tố bất động sản khu vực phía tây đang thiết lập mặt bằng giá mới, The Metrolines sở hữu vị trí đắc địa khi nằm kế cận các tuyến metro chạy qua Vinhomes Smart City - địa điểm được khách nước ngoài tìm kiếm và lựa chọn. Vì vậy khi The Metrolines xuất hiện, giá của Gateway Tower cũng có thể tăng theo.

“The Metrolines mang màu sắc đa quốc gia, cộng với tiêu chuẩn bàn giao khác biệt nên được xếp vào phân khúc cao hơn. Dự án này có thể kéo giá Gateway Tower và mặt bằng chung của khu đô thị. Do đó, tôi quyết định đầu tư sớm", nhà đầu tư này chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Vĩnh Cửu - giám đốc một đại lý BĐS có văn phòng tại Mỹ Đình - việc các nhà đầu tư quan tâm căn hộ cho thuê Gateway Tower thời điểm này là hợp lý. “Với chính sách hiện tại, các nhà đầu tư có thể xuống tiền, nhận nhà và cho thuê ngay”, ông Cửu nhận định.

Nhiều cơ hội sinh lời

Cũng theo ông Nguyễn Vĩnh Cửu, chính sách bán hàng hiện tại của chủ đầu tư dành cho khách mua căn hộ Gateway Tower khá hấp dẫn. Theo đó, người mua trả trước 20% giá trị căn hộ (tương đương từ 274 triệu đồng), 80% còn được vay với lãi suất 0% trong 12 tháng. Ngoài ra, các căn hộ này được bàn giao kèm nội thất cơ bản (giường, bàn ghế, đồ nhà bếp...) nên có thể cho thuê ngay.

Ông Cửu cũng đánh giá mức lợi nhuận 7%/năm trong 18 tháng mà chủ đầu tư cam kết là khá cao. Chưa kể, khách mua căn hộ Gateway Tower được nhận tới 10 chỉ vàng tương đương 55 triệu đồng (chính sách áp dụng có điều kiện).

Công viên Nhật Bản Zen Park - một trong những tiện ích nổi bật tại Vinhomes Smart City.

Một ưu điểm của căn hộ Gateway Tower là tiềm năng sinh lời. Dự án thụ hưởng lợi thế từ cơ sở vật chất, hạ tầng, tiện ích của đại đô thị Vinhomes Smart City như bộ ba công viên liên hoàn 16,3 ha trải dài 3 km dọc dự án, mật độ xây dựng chỉ 14,7%.

Là mô hình "thành phố trong thành phố", Vinhomes Smart City sở hữu hệ sinh thái hoàn thiện: Giải trí mua sắm ở Vincom Mega Mall, học tập tại Vinschool, chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, hệ thống vận hành của Vinhomes. Tất cả nhu cầu của cư dân được đáp ứng đầy đủ ngay đại đô thị. Đây cũng là ưu điểm giúp dự án tăng khả năng hút khách thuê.

"Hướng đến khách thuê là các chuyên gia nước ngoài, Gateway Tower có ưu thế vì nằm ở trung tâm mới phía tây Hà Nội. Lượng chuyên gia quốc tế tại Mỹ Đình hay khu công nghệ cao Hoà Lạc là đối tượng khách hàng tiềm năng. Đây chính là tiềm năng để Gateway Tower sinh lời", ông Nguyễn Vĩnh Cửu đưa lời khuyên.