Nhà đầu tư ngoại rót hơn 25 tỷ USD vào Việt Nam

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá việc vốn điều chỉnh tiếp tục đà tăng là tín hiệu khẳng định niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với nền kinh tế, môi trường đầu tư Việt Nam.

Số liệu kinh tế 11 tháng vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy tổng vốn FDI vào Việt Nam tính đến ngày 20/11 đạt 25,1 tỷ USD , bằng 95% so với cùng kỳ năm 2021, tăng 0,4% so với 10 tháng và tăng 10,3% so với 9 tháng.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 11 tháng ước tính đạt 19,7 tỷ USD , tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 11 tháng trong 5 năm qua.

Xét về đối tác đầu tư, theo số liệu thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã có 107 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam trong 11 tháng. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 5,78 tỷ USD , chiếm 23% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm 24% so với cùng kỳ 2021; Nhật Bản đứng thứ hai với trên hơn 4,6 tỷ USD , chiếm 18,3% tổng vốn đầu tư, tăng 24,4% so với cùng kỳ. Hàn Quốc đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký trên hơn 4,1 tỷ USD , chiếm 16,4% tổng vốn đầu tư...

Từ đầu năm đến nay, 1.812 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 14,9% so với cùng kỳ. Nếu không tính 2 dự án quy mô lớn được cấp chứng nhận đầu tư trong 11 tháng năm ngoái (Điện LNG Long An I và II với vốn đầu tư 3,1 tỷ USD ; Dự án Nhiệt điện Ô Môn II với vốn đầu tư 1,3 tỷ USD ), thì vốn đầu tư đăng ký mới 11 tháng tăng 19,3% so với cùng kỳ.

FDI 11 tháng qua các năm Số liệu: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nhãn 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Tổng vốn tỷ USD 33.09 30.84 31.79 26.43 26.46 25.14 Vốn thực hiện

16 16.5 17.69 17.2 17.1 19.68

Số dự án đầu tư mới cũng tiếp tục tăng so với cùng kỳ và tăng hơn so với các tháng đầu năm. Cùng với đó, có 994 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 13,3% so với cùng kỳ), với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt gần 9,54 tỷ USD (tăng 23,3% so với cùng kỳ).

Theo cơ quan thống kê, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 14,96 tỷ USD , chiếm 59,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 4,19 tỷ USD , chiếm 16,7% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Ngược lại, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 11 tháng có 101 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 395,8 triệu USD , tăng 61,9% so với cùng kỳ năm trước; có 22 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 78,3 triệu USD , giảm 81,9%.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 474,1 triệu USD , giảm 30% so với cùng kỳ năm trước.