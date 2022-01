Nhà đầu tư mất niềm tin vào Elon Musk

Dogecoin có đà tăng mạnh sau khi Elon Musk tuyên bố Tesla sẽ sớm chấp nhận thanh toán bằng đồng memecoin. Tuy nhiên, nhà đầu tư đã sớm cảnh giác điều này.

Ngày 14/1, dòng tweet của CEO Tesla về Dogecoin đã nhanh chóng lọt vào top thịnh hành trên nền tảng mạng xã hội Twitter. Chỉ với một câu ngắn, giá trị của đồng memecoin này có lúc đã tăng mạnh tới 26%.

“Các sản phẩm của Tesla có thể mua bằng Dogecoin”, Musk viết trên trang cá nhân vào ngày 14/1.

Tuy nhiên, sự tăng giá đột ngột của Dogecoin có lẽ đã nằm trong tính toán của nhiều nhà đầu tư tiền mã hóa. Theo tác giả Edward Oosterbaan của Coindesk, việc "hiệu ứng Elon" tác động đến thị trường tiền mã hóa, cụ thể là giá Dogecoin, đã khiến nhiều người cảm thấy phát chán và muốn tránh xa đồng memecoin này.

Giá Dogecoin liên tục biến động trong ngày 15/1 sau tuyên bố của Elon Musk.

Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, giá Dogecoin đã liên tục đảo chiều trong ngày 15/1. Điều này đã minh chứng cho việc không nhiều người dám chấp nhận rủi ro với đồng tiền mã hóa này.

Theo chuyên gia tài chính Carol Alexander tại đại học Sussex, Elon Musk muốn làm giá Dogecoin biến động chỉ để báo chí và mọi người chú ý đến mình.

"Những gì Elon Musk cần làm chỉ là cười và tuyên bố rằng Dogecoin sẽ tăng 500% trong 10 phút tới. Giá của memecoin này sẽ lập tức biến động, trong khi ông ta thậm chí không cần rời khỏi giường", bà Carol nói với tờ Express.

CEO Tesla được biết đến với tầm ảnh hưởng rất lớn đến giá trị của Dogecoin thông qua những nhận xét trên mạng xã hội. Theo dữ liệu từ Coinbase, các dòng tweet của vị tỷ phú này trong quá khứ đã giúp DOGE tăng phi mã gần 5.900% trong năm 2021.

Ngoài ra, Musk còn tự nhận là một người ủng hộ Dogecoin nhiệt thành và cho rằng nó là “tiền mã hóa của mọi người”.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Time, khi được hỏi về thị trường tiền mã hóa, CEO Tesla và SpaceX cho rằng Dogecoin thực chất tốt hơn Bitcoin.

“Hiện tại, giá trị giao dịch của Bitcoin thấp nhưng chi phí cho mỗi giao dịch lại khá cao. Ít nhất, nó phù hợp như một dạng lưu trữ. Tuy nhiên, Bitcoin không phải là một sự thay thế tốt cho giao dịch tiền tệ”, Elon Musk nói với Time. Ông cũng cho biết thêm rằng Dogecoin rất phù hợp cho việc giao dịch mỗi ngày, mặc cho nó được tạo ra như một trò đùa vô nghĩa.

Thực tế, vào tháng 3/2021, Tesla từng hỗ trợ thanh toán mua xe điện bằng Bitcoin. Nhưng chỉ 2 tháng sau, quyết định này bị rút lại với lý do bảo vệ môi trường. Do vậy, người dùng vẫn có lý do để nghi ngờ động thái mới nhất đến từ ông chủ Tesla.