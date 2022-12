Nhà Chuột trăm tuổi

Năm 2023, Disney tròn 100 tuổi. Giới quan sát kỳ vọng đế chế này có thể chạm lại con số doanh thu kỷ lục năm 2019 sau 3 năm xuống dốc phong độ.

Sự kiện Disney Content Showcase 2022 diễn ra tại Singapore vào ngày cuối cùng của tháng 11. Đây là sự kiện kỷ niệm tròn 100 năm thành lập đế chế Disney, đồng thời tiết lộ những dự án mới sẽ phát hành tại rạp và các nền tảng trực tuyến trong 2 năm tới.

Showcase được diễn ra trước đông đảo truyền thông, báo chí châu Á cùng sự góp mặt của nhiều lãnh đạo Disney như Luke Kang, chủ tịch Walt Disney khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, GĐ sáng tạo nội dung Jessica Kam-Engle và Carol Choi, PGĐ chiến lược.

Chia sẻ mở đầu chương trình, Luke Kang nói: "Đây là một sự kiện trọng đại nhằm tiết lộ nội dung của khu vực APAC vào năm 2023". Bên cạnh các bom tấn đến từ Marvel, Pixar, Lucasfilm... một số dự án của Disney+ tại khu vực châu Á cũng ít nhiều gây được sự chú ý.

Luke Kang xuất hiện tại Disney Content Showcase 2022.

Loạt bom tấn siêu anh hùng của Marvel năm 2023

Theo tiết lộ tại sự kiện, các dự án điện ảnh sắp phát hành của Marvel Studios bao gồm Ant-Man and the Wasp: Quantumania (17/2), Guardians of the Galaxy Vol. 3 (5/5) và The Marvels (28/7).

Ant-Man and the Wasp: Quantumania và Guardians of the Galaxy Vol. 3 đều là phần phim thứ ba tiếp nối thành công về mặt thương mại của những tác phẩm tiền nhiệm.

Nếu loạt phim về siêu anh hùng Người Kiến đã thu về cho Marvel hơn 1,140 tỷ USD thì doanh thu phòng vé của Vệ binh dải ngân hà thậm chí còn lên tới con số 1,6 tỷ USD . Với sự góp mặt của tài tử Paul Rudd và Chris Pratt, cả hai dự án này đều được đánh giá có tiềm năng trở thành những thương hiệu đình đám bên cạnh The Avengers.

Trong khi đó, The Marvels là phần tiếp theo của bom tấn tỷ đô Captain Marvel (2019).

Với màn tái xuất lần này, bên cạnh những gương mặt đình đám của Hollywood, bộ phim còn gây được chú ý với sự tham gia của tài tử Park Seo Joon. Tuy nhiên, vai trò của ngôi sao hiện vẫn còn là ẩn số.

Nhiều nguồn tin cho rằng anh sẽ thủ vai Amadeus Cho, một siêu anh hùng người Mỹ gốc Hàn. Park Seo Joon vinh dự trở thành diễn viên thứ ba của xứ sở kim chi gia nhập đế chế MCU sau Claudia Kim trong Avengers: Age of Ultron (2015) và Ma Dong Seok trong Eternals (2021).

Chủ tịch Louis D'Esposito của Marvel Studios phát biểu trong sự kiện.

Bên cạnh đó, hai dự án truyền hình Secret Invasion và Loki season 2 cũng được khán giả hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng.

Dưới sự chỉ đạo của Thomas Bezucha cùng Ali Selim, Secret Invasion bao gồm 6 tập dựa trên nguyên tác truyện tranh cùng tên. Nội dung series xoay quanh Nick Fury (Samuel L. Jackson) và Skrulls, một chủng tộc ngoài hành tinh có khả năng thay đổi hình dạng với âm mưu xâm lược Trái đất. Đây là loạt phim truyền hình thứ chín do Marvel Studios sản xuất, thuộc Phase 4 (Giai đoạn 4) gây nhiều tranh cãi trái chiều trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU).

Trong khi, Loki 2 với sự tham gia của tài tử nước Anh Tom Hiddleston dự kiến là một “quả bom” oanh tạc màn ảnh nhỏ năm 2023. Phần phim tiền nhiệm ra mắt năm 2021 đã gây được nhiều tiếng vang và nhận về đánh giá tích cực của giới phê bình lẫn khán giả.

Hoàng hậu nổi bật hơn Bạch Tuyết và 20 phút của "Avatar 2"

Bên cạnh các bom tấn thương hiệu của Marvel, Walt Disney Animation Studios cũng chuẩn bị trình làng loạt phim hoạt hình/live-action khá đa dạng như Iwájú, Wish, Haunted Mansion, Peter Pan & Wendy hay Mufasa: The Lion King...

Nổi bật trong số đó, The Little Mermaid (Nàng tiên cá) và Snow White (Bạch Tuyết) nhận được đông đảo sự quan tâm của khán giả. Ngay từ khi công bố trailer, bộ đôi này đã gây nhiều tranh cãi trong việc tuyển chọn diễn viên tham gia.

Chỉ sau hai ngày đăng tải, đoạn trailer 1 phút 23 giây của The Little Mermaid thu về gần 10 triệu lượt xem và hàng trăm nghìn bình luận. Nhiều ý kiến cho rằng, tạo hình của diễn viên da màu Halle Bailey thực sự không phù hợp.

Tuy nhiên, video hé lộ giọng hát của Halle Bailey với Part Of Your World ở Disney Content Showcase 2022 đã thực sự gây xiêu lòng người xem. Chất giọng của Halle Bailey như chất giọng của thiên thần cất lên giữa những tranh cãi. Dù vậy, tạo hình của cô vẫn gây băn khoăn.

Trong khi đó, dự án Snow White với sự góp mặt của nữ diễn viên 21 tuổi Rachel Zegler cũng gây nhiều tranh cãi trước đó. Ở sự kiện của Disney ngày 30/11, trong trích đoạn được hé lộ, Bạch Tuyết dường như đã phải nhường mọi hào quang cho Gal Gadot trong vai hoàng hậu.

Theo quan sát của phóng viên Zing ở sự kiện, diện mạo của Gal Gadot nhận được hưởng ứng lớn từ người tham dự. Cô xuất hiện lộng lẫy, kiêu sa và tuyệt trần xinh đẹp đúng nghĩa một nhân vật bước ra từ thế giới cổ tích.

Disney giới thiệu loạt dự án hoạt hình/live-action và Avatar: The Way of Water.

Ngoài ra, Avatar: The Way of Water của đạo diễn lừng danh James Cameron cũng được đánh giá là dự án đáng mong chờ nhất cuối năm 2022. Theo tiết lộ, phần phim này sẽ tập trung vào việc khám phá thế giới đại dương Pandora lồng ghép cùng chủ đề bảo vệ gia đình. Đây là nước đi sáng tạo so với phần trước đó khi kể câu chuyện về cuộc chiến giành tài nguyên giữa loài người và chủng tộc Na'vi bản địa.

Nhắc tới Avatar, không thể không nhắc tới sức ảnh hưởng lâu dài của bộ phim với ngành công nghiệp điện ảnh đương đại. Tác phẩm đã vạch ra hướng phát triển tiên phong của công nghệ đa chiều và ghi lại chuyển động theo cách thức chưa từng thấy. Thành tựu kỹ thuật này không những truyền cảm hứng cho mô hình phát hành rạp 3D sau đó mà còn đặt ra một chuẩn mực mới cho Hollywood.

Trở lại với dự án này, James Cameron cùng Avatar 2 tiếp tục kế thừa những thành tựu trước đây. Đồng thời, trọng trách thành công về mặt thương mại cũng đè nặng trên vai vị đạo diễn bậc thầy. Trước đó, ông từng tiết lộ dự án này cần phải thu về tối thiểu 2 tỷ USD doanh thu để đạt điểm hòa vốn. Bởi theo một số nguồn tin tiết lộ, chỉ tính riêng kinh phí sản xuất bộ phim đã lên tới 350 - 400 triệu USD .

Tại Disney Content Showcase 2022, giới truyền thông châu Á có cơ hội xem trước 20 phút các trích đoạn khác nhau của phim. Các trích đoạn chưa cho thấy được câu chuyện rõ ràng nhưng chứng minh được sự nâng lên về công nghệ của phần 2 Avatar.

Tham vọng của thị trường nội địa Nhật và Hàn

Cuối cùng, một số dự án của thị trường nội địa châu Á – Thái Bình Dương cũng được giới thiệu trong sự kiện trọng đại của Disney lần này. Tiêu biểu như Phoenix: Eden17, Tokyo Revengers: Christmas Showdown Arc, Gannibal (Nhật Bản), Wedding agreement the series season 2, Tira (Indonesia) hay Big Bet, Connect, Moving (Hàn Quốc)...

Theo quan sát của phóng viên Zing tại sự kiện, những dự án ở thị trường Nhật có nhiều điểm sáng hơn hẳn các thị trường khác. Người Nhật trong cuộc bắt tay với Disney vẫn cho thấy họ giữ bản sắc của mình một cách sắc sảo trên phim ảnh. Những người làm phim Nhật cởi mở hơn trong cách tiếp cận và bắt tay, tuy nhiên, họ vẫn biết rõ điều gì khiến họ khác biệt.

Trong khi, một số dự án ở thị trường nội địa khác ở châu Á, qua phần giới thiệu và hình ảnh hé lộ, chưa cho thấy những ấn tượng về chất lượng, sáng tạo và "signature" riêng.

Disney tập trung phát triển phim ảnh APAC trong những năm tới.

Trong năm 2022, hơn 45 dự án của thị trường châu Á - Thái Bình Dương đã xuất hiện trên dịch vụ phát trực tuyến của Disney. Đặc biệt, Big Mouth, Soundtrack #1 và In the Soop: Friendcation là ba tựa phim được xem nhiều nhất tại khu vực trong tuần đầu ra mắt. Tổng số giờ phát trực tuyến các bộ phim do APAC sản xuất trên Disney+ đã tăng gấp tám lần so với năm trước. Đây được đánh giá là một tín hiệu rất đáng mừng.

“Khát vọng của chúng tôi là biến những dự án của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương sẽ trở thành trụ cột trong 100 năm tới. Những tác phẩm được lựa chọn giới thiệu lần này là một phần quan trọng trong phong cách kể chuyện và sáng tạo mà Công ty Walt Disney vẫn hằng được biết đến. Và chúng tôi mong muốn tiếp tục được mang những câu chuyện xuất sắc như vậy vươn ra thị trường thế giới”, PGĐ chiến lược Carol Choi phát biểu.

Disney cho thấy đang muốn phát triển mạnh ở mảng trực tuyến nội địa châu Á. Theo Market Watch, các dịch vụ phát trực tuyến của Disney hiện đạt hơn 235 triệu người đăng ký trên 154 thị trường toàn thế giới. Các nhà phân tích cho rằng nhà Chuột có khả năng cạnh tranh vị trí dẫn đầu với Netflix ở mảng phát trực tuyến.

Jung Hae In và loạt sao châu Á được cổ vũ trên thảm xanh Disney Content Showcase 2022 diễn ra tại Marina Bay Sands, Singapore với sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ châu Á. Đây là sự kiện kỷ niệm tròn 100 năm thành lập đế chế nhà Chuột.