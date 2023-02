Nhà Beckham mừng con trai Cruz tròn 18 tuổi

David Beckham chia sẻ lại những khoảnh khắc từ nhỏ đến lớn để chúc mừng Cruz bước sang tuổi 18.

Theo Hello Magazine, Cruz Beckham vừa đón sinh nhật lần thứ 18 vào ngày 20/2. Các thành viên trong đại gia đình Beckham đều gửi lời chúc mừng trong ngày quan trọng của con trai út.

Cựu tiền vệ David Beckham đăng clip ghi lại loạt khoảnh khắc của Cruz từ nhỏ đến lớn kèm lời chia sẻ: "Chúc mừng sinh nhật 18 tuổi của con. Từ một cậu nhóc đến chàng trai có trái tim tuyệt vời và nhiều năng lượng. Cả nhà tự hào và yêu con rất nhiều".

"Chúc mừng sinh nhật Cruzie. Cả nhà yêu con và tự hào về chàng trai trẻ. Con là tất cả với gia đình mình. Chúc mừng sinh nhật 18 tuổi của một siêu sao", Victoria nhắn nhủ con trai út.

Cruz đón sinh nhật tuổi 18. Ảnh: @cruzbeckham.

Brooklyn đăng tải ảnh hai anh em trên bãi biển. "Mừng sinh nhật tuổi 18 của em. Cuối cùng em đã trưởng thành rồi. Yêu em". Nicola Peltz cũng hy vọng sẽ sớm gặp em chồng và tổ chức tiệc cùng nhau.

Romeo chia sẻ clip ngắn, quay lại khoảnh khắc của hai anh em. "Chúc mừng tuổi 18 của em trai. Yêu thương em", Romeo viết. Mia Regan - bạn gái Romeo - cũng đăng tải ảnh Cruz đánh đàn trên trang cá nhân cùng lời chúc mừng sinh nhật.

Bà Sandra - mẹ của David Beckham - đăng tải ảnh Cruz lúc nhỏ kèm lời chúc: "Chúc cháu nội có một ngày sinh nhật vui vẻ".

Trên chức năng story của Instagram, Cruz chia sẻ lại những lời chúc mừng từ người thân, bạn bè.

Cruz là con trai út trong gia đình Beckham. Cậu thừa hưởng tài năng đá bóng của cha và ca hát từ mẹ. Dòng nhạc Cruz yêu thích là ballad.

Theo The Sun, Cruz đã ký hợp đồng với Tap Music - công ty đại diện của Ellie Goulding, Lana Del Rey và Dua Lipa, từ năm 2022. Song song đó, quý tử hợp tác với nhạc sĩ người Thụy Điển Koda (tên thật: Kristoffer Eriksson) trong sản phẩm âm nhạc mới. Poo Bear - người đứng sau thành công của Justin Bieber với bản hit Where Are U Now - chịu trách nhiệm định hướng dòng nhạc cho nam nghệ sĩ.

Thời gian này, Cruz tham gia các khóa học thanh nhạc, vũ đạo, trau dồi kỹ năng cần thiết để sớm ra mắt với vai trò ca sĩ chuyên nghiệp.