Nhà báo qua đời ngay trong trận Argentina đối đầu Hà Lan

Theo New York Times, Wahl nguy kịch trong khu vực báo chí của sân Lusail. Khi đó, trận đấu giữa Argentina và Hà Lan trôi đến những phút cuối. Anh được chuyển tới bệnh viện gần sân Lusail và qua đời tại đó.

Trong thời gian đưa tin trận đấu, Wahl nhiều lần cảm thấy không khỏe. Các nhân viên y tế thực hiện biện pháp hồi sinh tim và phương pháp khác để cứu Wahl trong 20 phút, trước khi anh được chuyển khỏi sân Lusail.

Tim Scanlan, người đại diện của Wahl, tiết lộ nhà báo này gặp vấn đề từ trước. "Anh ấy ngủ không ngon. Tôi hỏi Wahl liệu có nên dùng melatonin (thuốc ngủ - PV) hay không. Anh ấy nói chỉ cần thư giãn là ổn", Scanlan cho biết.

Ned Price, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết liên lạc với gia đình Wahl, đồng thời làm việc cùng cơ quan chức năng của Qatar để xử lý các tình huống nhanh nhất.

Wahl là nhà báo thể thao kỳ cựu, làm việc tại Sports Illustrated hơn 23 năm. 20 năm trước, anh nổi danh trong giới bóng rổ Mỹ. Sau đó, Wahl gắn bó với bóng đá và là gương mặt quen thuộc trong các chương trình bình luận bóng đá tại xứ cờ hoa.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019