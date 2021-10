Nhà báo Nguyễn Đức Hiển tố giác bà Nguyễn Phương Hằng

Sau ca sĩ Vy Oanh, đến lượt nhà báo Nguyễn Đức Hiển gửi đơn tố giác, đề nghị cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng.

Ngày 26/10, nhà báo Nguyễn Đức Hiển (Phó tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM) đã gửi đơn lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, VKSND tỉnh Bình Dương, đề nghị làm rõ dấu hiệu phạm tội của bà Nguyễn Phương Hằng để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trong đơn, ông Hiển cho rằng suốt 4 tháng qua, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục livestream trên các nền tảng mạng xã hội để nói về ông. Tuy nhiên, những nội dung phát trực tuyến của bà Hằng là hoàn toàn bịa đặt, nhận định sai sự thật về ông Hiển, nhằm mục đích vu khống, làm nhục cá nhân ông và cơ quan ông làm việc.

Theo thống kê của ông Hiển, từ ngày 19/6 đến 20/10, bà Hằng đã có hành vi nhục mạ, bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của ông bằng các ngôn từ không chuẩn mực; phát ngôn bịa đặt và lan truyền những điều biết rõ không phải là sự thật, không có chứng cứ chứng minh.

Vì vậy, nhà báo này đề nghị cơ quan điều tra, VKSND đánh giá toàn bộ các hồ sơ, tài liệu mà ông cung cấp, từ đó làm rõ dấu hiệu phạm tội của bà Nguyễn Phương Hằng để khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhằm điều tra hành vi phạm tội, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trao đổi với Zing, nhà báo Nguyễn Đức Hiển cho biết những điều bà Phương Hằng nói về ông là vu khống, bịa đặt; sự bịa đặt đó làm ảnh hưởng đến danh dự của cá nhân ông Hiển và tổ chức, cơ quan nơi ông đang làm việc là báo Pháp luật TP.HCM.

“Những lời của bà Hằng làm ảnh hưởng đến tôi thời gian dài. Những thông tin bịa đặt do bà Phương Hằng đưa ra khiến những kênh truyền thông không chính thống đã sản xuất những video bôi nhọ tôi và báo chí nói chung. Tôi cho rằng pháp luật là công cụ để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, do đó tôi gửi đơn tố giác đến cơ quan điều tra nhằm yêu cầu làm rõ hành vi của bà Hằng”, ông Hiển nói.