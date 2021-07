Nhà báo Mỹ: 'Không gãy chân, McGregor cũng khó thắng'

Nhà báo Jason Burgos của MixedMartialArts lo ngại cho vị thế của Conor McGregor sau khi võ sĩ người Ireland nhận thất bại trước Dustin Poirier ở sự kiện UFC 264.

Sáng 11/7 (giờ Hà Nội), McGregor bị gãy chân trong hiệp một và phải nhận thất bại bằng TKO (knock-out kỹ thuật - PV) trong cuộc chạm trán Poirier. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của "Gã điên" người Ireland trước võ sĩ nước chủ nhà Mỹ.

Nhiều chuyên gia nhận định rằng ngay cả khi đủ sức khỏe để thi đấu tiếp, McGregor vẫn bị đánh bại. Nhà báo Jason Burgos có chung nhận định ấy. Chia sẻ với Zing, ông chỉ ra lý do khiến McGregor lép vế so với đối thủ trong cuộc so tài ở nhà thi đấu T-Mobile Arena (Las Vegas, Mỹ).

McGregor tiếp tục để thua Poirier. Ảnh: Getty Images.

- Liệu McGregor sẽ giải nghệ sau thất bại này?

- Tôi không chắc anh ấy có giải nghệ hay không. Cái tôi quá lớn không cho phép anh ấy nghĩ rằng đây là trận đấu cuối cùng của mình. Tuy nhiên, những ngày tháng McGregor được xem là một trong những ngôi sao sáng nhất của MMA đã kết thúc.

- Nếu McGregor không bị gãy cổ chân, liệu anh ấy có giành được chiến thắng?

- Chắc chắn là không. Poirier có một số cú đánh thực sự tốt và gây sát thương cho McGregor. Trong những trận đấu trước đây, McGregor thường chỉ thi đấu hay ở hiệp một hoặc hiệp hai.

Thế nhưng, trong trận đấu này, hai trọng tài lần lượt chấm Poirier điểm 10 và 8 ở hiệp đấu đầu tiên. Nếu McGregor không bị chấn thương, tôi đoán anh ấy sẽ chịu thua ở hiệp 2.

- Hai trận thua liên tiếp trước Poirier sẽ khiến vị thế của McGregor suy giảm?

- Đây là lần đầu tiên McGregor nhận hai thất bại liên tiếp trong sự nghiệp. Tất cả đều là trận đấu đáng quên.

Ở lần chạm trán với Poirier hồi tháng 1, McGregor bị hạ knock-out. Tới lần tái đấu này, anh ấy bị gãy cổ cá trong hiệp đấu bản thân dính nhiều cú đấm rất mạnh trúng mặt từ đối thủ. Vị thế của McGregor rõ ràng đã suy giảm sau hai trận đấu đã qua.

- Về Poirier, anh ấy đang trở thành “võ sĩ đáng gờm” tại UFC?

- Có lẽ là vậy. Tôi nghĩ Dustin Poirier nên có màn so tài với Charles Oliveira để tranh đai vô địch hạng nhẹ. Nếu phải lựa chọn vào lúc này, tôi nghĩ Poirier là người giành chiến thắng ở trận đấu ấy. Song, Oliveira cũng chứng minh rằng anh ấy ngày càng tiến bộ và không thể bị xem thường.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này.

Jason Burgos là nhà báo thể thao, đang làm việc cho MixedMartialArts.com, trang báo chuyên đưa tin về MMA. Trước đó, Burgos viết cho Sherdog, trang MMA nổi tiếng và từng thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn với các ngôi sao võ thuật hàng đầu thế giới. Ngày 11/7, Conor McGregor phải nhận thất bại trước Dustin Poirier ở T-Mobile Arena (Las Vegas, Mỹ). Nhà báo Burgos gửi đến Zing những chia sẻ xoay quanh trận thua của "Gã điên" người Ireland.