Nhà báo Mỹ đánh giá VinFast VF 8 là chiếc SUV điện bền vững, sáng tạo

Hợp tác với các đối tác cấp quốc tế cùng nhiều ý tưởng sáng tạo, VinFast VF 8 với công suất 402 mã lực và quãng đường di chuyển 264 dặm đang tăng tốc trong cuộc đua xe điện tại Mỹ.

Scotty Reiss là một phóng viên lâu năm, cây bút bình luận về xe, chuyên viết bài cho các báo và tạp chí New York Times, Town & Country, Adweek và là đồng tác giả cuốn sách Stew Leonard, My Story - tiểu sử của người sáng lập công ty tạp hóa nổi tiếng Stew Leonard's.

Vừa qua, cây bút này có bài đánh giá khách quan về VinFast VF 8 và thương hiệu xe điện toàn cầu đến từ Việt Nam.

Bài viết trích nguyên chia sẻ của Scotty Reiss.

Hãng xe Việt, xây nhà máy ở Bắc Carolina và đẩy nhanh điện hóa ở Mỹ

Thật hiếm khi bạn có cơ hội lái thử chiếc xe đầu tiên từ một hãng xe hoàn toàn mới. Nhưng đó chính là điều mà chúng tôi mong đợi từ lâu: VinFast VF 8.

Đó là bởi VinFast - một công ty con của Tập đoàn Vingroup, Việt Nam - đã gây được tiếng vang lớn khi tuyên bố chuyển sang lĩnh vực xe điện vào năm 2022. Họ đã thuê hãng thiết kế ôtô huyền thoại Pininfarina - nổi tiếng với các mẫu xe Alfa Romeo, Maserati và Ferrari - để thiết kế những chiếc xe SUV điện cho mình.

Họ đã tìm đến BMW và Bosch cho hệ thống truyền động, hệ thống an toàn và hỗ trợ lái xe. Họ hợp tác với Samsung và LG cho hệ thống pin. Và họ đã thuê rất nhiều người có kinh nghiệm từ ngành công nghiệp ôtô.

Và tiếp theo, họ đã suy nghĩ kỹ càng về một chiếc xe: Bạn thực sự cần gì ở một chiếc ôtô? Những gì có thể thực hiện tốt hơn? Những gì bạn sẽ không cần đến?

Kết quả là một chiếc SUV điện 2 hàng ghế, 5 chỗ ngồi rất đáng yêu và đáng hài lòng với mức giá khoảng 50.000 USD , và một chiếc SUV 7 chỗ với 3 hàng ghế sẽ sớm được giao. Tất cả sản phẩm này sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang ôtô điện ở Bắc Mỹ.

VinFast VF 8 trên đất Mỹ.

Trước khi kể cho các bạn nghe về VinFast VF 8, hãy để tôi giới thiệu chút rằng một phần cam kết của VinFast là sản xuất những chiếc SUV của mình tại Mỹ. Một nhà máy sản xuất sẽ được xây dựng gần Raleigh, Bắc Carolina và khi hoàn thành vào năm 2025, công suất dự kiến là 150.000 xe/năm. Cam kết này chắc chắn đến nỗi Giám đốc điều hành của VinFast Bắc Mỹ - bà Vân Anh - đã chuyển văn phòng và gia đình mình đến Raleigh.

Tất cả điều nên biết về VinFast VF 8 là một chiếc xe điện sang trọng, sáng tạo cho tương lai.

Thoạt nhìn, VinFast VF 8 mang tỷ lệ và hình dáng cổ điển của một chiếc SUV: Khoảng sáng gầm 7 inch thoải mái, chỗ ngồi cho 5 người, khoang hành lý rộng 13 feet (khoảng 3,96 m), 48 feet (khoảng 14,63 m) khi gập hàng ghế sau, cốp trước có kích thước ấn tượng hơn với 2,7 feet (khoảng 8,22 m).

VinFast hiện có khoảng 4 mẫu xe để lựa chọn, mỗi xe được trang bị một loạt các tính năng tiêu chuẩn. Xe được trang bị động cơ điện 2 motor, có công suất đến 402 mã lực cùng hệ dẫn động 4 bánh (AWD), quãng đường di chuyển lên khoảng 264 dặm. Thời gian sạc đạt 70% pin trong chưa đầy 35 phút và hệ thống có thể được sạc lại qua đêm với bộ sạc cấp độ 2 sử dụng nguồn điện 240 V. Tất cả khá chuẩn với những gì chúng tôi đã thấy và trải nghiệm cùng xe điện đến nay.

Nội thất bên trong của VF 8 được bọc da có chất liệu thân thiện với môi trường - nhẹ hơn da thật, ít tốn kém hơn, bền hơn và thường dễ sử dụng hơn, cùng các tiện ích gồm 5 cổng USB (1 cổng USB-C ở ghế sau, 2 cổng tiêu chuẩn USB ở phía trước và 2 ở phía sau), và rất nhiều khay đựng cốc.

VinFast VF 8 mang tỷ lệ và hình dáng cổ điển của một chiếc SUV.

Màn hình cảm ứng đa phương tiện 15 inch chứa tất cả công nghệ. Tất cả thao tác đều được thực hiện trên màn hình này. Trên thực tế, trong một thế giới mà màn hình ở khắp mọi nơi, cách tiếp cận chỉ một màn hình của VinFast là điều mới mẻ. Trước khi lắc đầu và nghĩ rằng điều này không đúng, hãy đọc tiếp nào.

Màn hình đa chức năng, trợ lý thông minh và loạt thiết kế hướng đến người lái

VF 8 không có màn hình hiển thị thông tin lái xe hay các đồng hồ đo tốc độ. Phía trước người lái, bạn sẽ thấy một màn hình điều khiển đáng yêu được bọc da. Phía trước kính chắn gió là một màn hình hiển thị HUD. Hai màn hình này là tiêu chuẩn trên tất cả mẫu xe VinFast, chứa các thông tin lái xe và điều khiển.

Màn hình hiển thị HUD lớn và dễ nhìn. Bạn có thể thay đổi màu sắc (tôi thấy màu xanh dương là màu dễ nhìn nhất, nhưng cũng có các tùy chọn màu xanh lục và trắng), độ sáng và vị trí. Chỉ cần nhấn vào biểu tượng màn hình trên màn hình đa phương tiện, HUD sẽ bật lên nhanh chóng. Điều này hữu ích vì đây là chế độ xem thông tin lái xe duy nhất của bạn.

Màn hình điều khiển ôtô cho lái xe không phải là thứ duy nhất bị loại bỏ. Bạn cũng sẽ không tìm thấy nút bật/tắt. Chỉ cần vào trong xe, nhấn phanh và chiếc xe trở nên sống động. Thắt dây an toàn, nhấn nút chọn số và bạn đã sẵn sàng lên đường. Một lưu ý nhỏ về trình tự này ở đây - điều mà một số người đã mắc phải: Nếu bạn không thắt dây an toàn, phanh tay sẽ bị gài và xe sẽ không thể di chuyển. Bạn có thể nhả phanh đỗ theo cách thủ công (nằm ở bảng điều khiển phía dưới bên phải vô lăng) và di chuyển xe. Nhưng thực sự, bạn chỉ cần thắt dây an toàn mà thôi.

Đây là trình tự xuất hiện ngày càng nhiều ở những chiếc xe ôtô như một giao thức an toàn. Mazda là một trong những hãng đầu tiên giới thiệu về trình tự này và nó đang ngày càng trở nên phổ biến hơn.

Trung tâm chỉ huy được cố định bởi một màn hình cảm ứng đa phương tiện rất lớn; bên dưới là sạc điện thoại không dây, cổng USB, nút chọn số, khay đựng cốc, nút khóa cửa và điều chỉnh âm lượng radio.

Công nghệ hiện đại tích hợp bên trong xe.

Màn hình này là nơi bạn sẽ tìm thấy mọi thứ theo đúng nghĩa đen. Bạn muốn điều chỉnh gương? Cài đặt trên màn hình đa phương tiện cho phép bạn thực hiện điều này thay vì nhấn nút điều khiển trên cửa hoặc bảng điều khiển bên dưới. Nhấn vào biểu tượng và bạn được hướng dẫn sử dụng bảng đa chức năng ở bên trái vô lăng để điều chỉnh gương.

Cần điều chỉnh nhiệt độ? Một bảng điều khiển được cài đặt cố định ở phần thấp nhất của màn hình cho phép bạn thực hiện điều này (miễn là xe đang nổ máy).

Bạn cũng sẽ tìm thấy Apple CarPlay và Android Auto, điều hướng, âm nhạc, hệ thống sưởi và làm mát cho ghế - tính năng tiêu chuẩn ở hàng ghế trước và sau trong phiên bản Plus và chức năng sưởi cho ghế trước trong phiên bản Eco. Màn hình năng lượng hiển thị tính hiệu quả và cho phép bạn điều chỉnh cài đặt để đạt hiệu quả cao hơn hoặc thoải mái hơn. Ngoài ra, xe có các chế độ lái khác nhau.

Một biểu tượng “SUV” lớn trên xe còn tích hợp nhiều chức năng điều khiển hơn: Chạm vào để mở ra hoặc đóng lại; chạm vào gương và hướng dẫn điều chỉnh gương bật lên. Nhấn vào cửa sổ trời và các nút điều khiển bật lên; vuốt màn hình để mở hoặc đóng cửa sổ trời, vuốt lại một lần nữa để mở hoặc đóng màn hình.

Bạn cũng có thể yêu cầu những gì mình muốn thay vì thao tác với màn hình.“Hey VinFast!”, "Tôi có thể giúp gì cho bạn?", “Bật đài lên”. Và nó đã xong. Bạn cũng có thể cập nhật thị trường chứng khoán, cài đặt điểm đến theo định vị, kéo cửa sổ xuống và đóng màn hình trên cửa sổ trời. Một số chức năng sẽ được cập nhật khi các mẫu xe được chuẩn bị để bàn giao cho khách hàng.

Không gian bên trong xe rộng rãi.

Chúng tôi thích điều này ở chiếc VF 8: Hàng ghế sau rộng rãi. Tôi có nhiều chỗ để chân và không gian trống phía trên đầu trong mẫu xe lái thử. Có những tiện nghi tiêu chuẩn cho hàng ghế sau mà bạn mong đợi: Hai bộ kết nối ghế dành cho trẻ em đầy đủ, lỗ thông hơi, 3 cổng USB, hộc đựng cốc bật ra từ tựa tay trung tâm có thể gập lại (đây là một tính năng rất BMW). Cửa sổ trời cho hàng ghế sau tạo cảm giác rộng mở và thoáng mát.

Hàng ghế sau có thể gập xuống để có thêm không gian chứa đồ. Có một cần gạt ở bên cạnh ghế để hạ ghế xuống; nhấc cần lên và kéo mạnh để kéo ghế trở lại.

Hệ thống pin tốt, vẫn còn chỗ để phát triển

Dự kiến VinFast sẽ sớm giới thiệu loại pin có phạm vi lái cao hơn cho mẫu xe này (chiếc SUV 3 hàng ghế VF 9 sẽ có phạm vi lái 369 dặm). Không có số liệu thực tế quãng đường lái xe có thể đi. Với phanh tái sinh, kết quả có thể cao hơn so với ước tính của EPA.

VF 8 cho phép bạn chọn mức phanh tái sinh trên màn hình phương tiện - thấp hoặc cao. Xe không có tính năng lái một bàn đạp (one-pedal), cũng như không có chế độ giữ phanh (brake hold hoặc auto hold) hay hỗ trợ lái xe đường dốc.

Người lái có thể thực hiện nhiều tác vụ trên xe mà không cần chạm tay vào màn hình.

Xe có chế độ leo dốc, cho phép chiếc xe trườn về phía trước ở tốc độ thấp, điều này thật tuyệt vời khi lái xe qua Starbucks hoặc làn đường đón học sinh. Bạn có thể tắt chế độ leo dốc, nhưng nếu không có chế độ hỗ trợ giữ phanh hoặc hỗ trợ lái xe đường dốc, xe sẽ bị lùi lại. Hi vọng đây là điều mà VinFast sớm cải thiện.

Trải nghiệm lái thú vị

Xe có 3 chế độ lái gồm normal, eco và sport. Tôi chủ yếu lái xe ở chế độ eco để đạt hiệu quả tối đa và trải nghiệm vẫn ổn. Trên đường cao tốc, tôi chuyển sang chế độ sport và đúng với kỳ vọng lái xe điện, VF 8 tăng tốc nhanh chóng.

Trên đường phố, chế độ eco hoạt động hiệu quả, tuy nhiên, hãy nhớ rằng hiệu quả đi kèm với công suất thấp hơn khi bạn bắt đầu tăng tốc. Khi rẽ trái, tôi phải dành nhiều thời gian hơn để băng qua giao lộ trong chế độ eco hơn là sport.

Tôi cũng đánh giá cao khả năng điều chỉnh chân ga - nhấc chân ga để giảm tốc độ, nhấn chân ga xuống để tăng tốc độ - và không cần sử dụng phanh nhiều. Tuy nhiên, tại các giao lộ và trong bãi đậu xe, việc sử dụng phanh là điều bắt buộc. Điều này cũng có thể thay đổi khi VinFast phát triển các mẫu xe của mình.

Điều cần làm quen hơn một chút là các tính năng an toàn và trợ lái. Đây là một hệ thống hoàn chỉnh với mọi tính năng hàng đầu, từ hỗ trợ giữ làn đường đến phanh khẩn cấp, cảnh báo người đi bộ và kiểm soát hành trình thích ứng. Hệ thống - mà bạn có thể tùy chỉnh - rất nhiệt tình thông báo cho bạn biết khi nào bạn đã đi gần đến vạch kẻ đường, có một chiếc ôtô phía trước hay bạn đã đạt đến giới hạn tốc độ quy định. Nhưng đừng tắt hệ thống, nó sẽ dạy bạn trở thành một người lái xe tốt hơn.

4 mẫu xe phù hợp nhu cầu dùng hàng ngày

Xe hiện được bán ở California, khách hàng có thể lái thử tại một trong nhiều cửa hàng bán lẻ của công ty. VinFast cũng đang xây dựng 28 trung tâm dịch vụ trên toàn bang để chăm sóc hậu mãi, đồng thời thực hiện cập nhật hệ thống qua mạng khi cần thiết. Công ty đang có kế hoạch xây dựng nhà máy hoặc hợp tác với các nhà cung cấp khi cần thiết trong tương lai.

Xe sở hữu các tính năng an toàn và trợ lái.

Tất cả các mẫu xe đều trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh với động cơ kép và bao gồm 3 năm sạc miễn phí hoặc trạm sạc nhanh tại nhà.

Đó là một khoảnh khắc kỳ diệu khi trở thành người tiên phong sử dụng (early adopter) một thương hiệu xe mới. Việc VinFast hợp tác với Pininfarina, BMW, Bosch, LG và các hãng khác để sản xuất chiếc xe này là minh chứng cho thấy họ nghiêm túc như thế nào trong việc trở thành một người chơi trong thị trường xe điện. Và với những mối quan hệ đối tác đó, tôi có xu hướng nghĩ rằng chữ “nhanh” trong tên thương hiệu có nghĩa là nó sẽ phát triển nhanh chóng và thông minh như một lựa chọn nghiêm túc trên thị trường ôtô điện.