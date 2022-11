Nhà báo Mỹ bị ép cởi áo khi vào sân vận động ở Qatar

Nhà báo thể thao người Mỹ Grant Wahl cho biết lực lượng an ninh tại Qatar đã không cho phép ông vào sân vận động trong trận đấu giữa Mỹ và xứ Wales tại vòng chung kết World Cup.

Theo Reuters, nhà báo người Mỹ Grant Wahl, người từng đang làm việc cho CBS Sports, cho biết ông đã bị lực lượng an ninh tạm giữ khi cố gắng vào sân vận động Ahmad bin Ali tại thành phố Al-Rayyan vào hôm 21/11, trước trận đấu giữa đội tuyển Mỹ và đội tuyển xứ Wales trong khuôn khổ vòng chung kết World Cup 2022.

Ông Wahl ở thời điểm này đang mặc một chiếc áo có in hình cầu vồng - một biểu tượng ủng hộ cho cộng đồng LGBTQ. Nhà báo người Mỹ cho biết ông bị tạm giữ trong khoảng 25 phút và được các nhân viên an ninh yêu cầu phải cởi bỏ chiếc áo có in hình cầu vồng. Những người này cũng tịch thu điện thoại của Wahl khi ông cố gắng chia sẻ về sự việc trên mạng xã hội Twitter.

"Tôi vẫn ổn nhưng cách hành động của nhân viên an ninh là không cần thiết", ông Wahl chia sẻ trên Twitter.

Wahl cho biết một chỉ huy lực lượng an ninh sau đó đã tới xin lỗi và cho phép ông vào sân vận động. Ông cũng đã nhận được một lời xin lỗi chính thức từ đại diện của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

"Một chỉ huy lực lượng an ninh tiến đến và xin lỗi tôi. Chúng tôi đã bắt tay và họ để tôi đi. Một nhân viên an ninh nói rằng họ chỉ đang cố gắng bảo vệ tôi khỏi những người hâm mộ bên trong, những người có thể tấn công tôi vì mặc chiếc áo in hình cầu vồng", Guardian dẫn lời ông Wahl.

Chiếc áo mà nhà báo Grant Wahl đang mặc khi ông bị nhân viên an ninh tạm giữ bên ngoài sân vận động Ahmad bin Ali tại thành phố Al-Rayyan. Ảnh: Grant Wahl.

Trước đó, các đội tuyển châu Âu bao gồm Anh, Hà Lan, xứ Wales, Bỉ, Đan Mạch, Thụy Sĩ và Đức đã thông báo việc các đội trưởng họ sẽ không đeo băng tay có thông điệp "One Love", ủng hộ cộng đồng LGBTQ, sau khi FIFA đe dọa sẽ phạt thẻ vàng những cầu thủ đeo loại băng tay này trong các trận đấu tại vòng chung kết World Cup 2022.