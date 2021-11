Nhà báo bị đánh khi chất vấn tổng thống Brazil ở Italy

Báo O Globo đưa tin Leonardo Monteiro của TV Globo bị đội an ninh đánh vào bụng và xô đẩy sau khi hỏi tổng thống Brazil tại sao ông không tham dự sự kiện nào ở hội nghị G20.

Đội an ninh của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro được cho là đã dùng bạo lực với các phóng viên nước này tham gia đưa tin về chuyến đi của nhà lãnh đạo tới Rome để tham gia hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), truyền thông địa phương đưa tin hôm 31/10.

Vụ tấn công - nhằm vào các phóng viên Brazil vốn lâu nay bị Tổng thống Bolsonaro cáo buộc đối xử bất công với ông và tung tin giả - được cho là đã làm nổi bật cuối tuần tồi tệ đối với vị lãnh đạo cực hữu, theo Reuters.

Video từ các sự kiện của G20 cho thấy ông Bolsonaro trở thành nhân vật đơn độc, không có mặt trong bức ảnh chụp tại đài phun nước Trevi với các nhà lãnh đạo thế giới. Trên đường phố Rome, ông bị chỉ trích thẳng thừng vì cách xử lý đại dịch tệ hại trong nước.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro bị cô lập khi ông tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Rome hôm 31/10. Ảnh: Reuters.

Hơn 600.000 người đã chết vì Covid-19 ở Brazil, nước ghi nhận số ca tử vong vì đại dịch cao thứ hai trên thế giới, chỉ đứng sau Mỹ.

Trong suốt thời gian đại dịch tàn phá nặng nền quốc gia Nam Mỹ, ông Bolsonaro không ngừng bày tỏ sự nghi vấn về mức độ nghiêm trọng của virus, quyết không thực hiện các biện pháp phong tỏa, nghi ngờ về vaccine và thúc đẩy các biện pháp chữa trị vô căn cứ.

Một hội đồng của Thượng viện Brazil gần đây khuyến nghị truy tố nhà lãnh đạo 9 tội danh liên quan đến việc xử lý đại dịch, bao gồm cả tội ác chống lại loài người.

Báo O Globo của Brazil đưa tin phóng viên Leonardo Monteiro của TV Globo bị đội an ninh của ông Bolsonaro đấm vào bụng và xô đẩy sau khi hỏi tổng thống tại sao ông không tham dự bất kỳ sự kiện nào của G20 hôm 31/10.

Một đoạn video do nhà báo Jamil Chade của UOL thực hiện cho thấy cảnh hỗn loạn khi các nhân viên an ninh chen lấn báo chí và những người ủng hộ ông Bolsonaro hô hào bạo lực với các phóng viên.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ các nhân viên an ninh là người Brazil hay Italy. O Globo đưa tin nhân viên an ninh Italy đã được giao nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho ông Bolsonaro.

Văn phòng tổng thống chưa phản hồi khi được yêu cầu bình luận về vụ bạo lực hay lý do ông Bolsonaro vắng bóng trong bức ảnh của các nhà lãnh đạo. Đội báo chí G20 của Brazil cũng chưa đưa ra phản hồi.

"Globo kịch liệt lên án hành vi hung hăng với phóng viên Leonardo Monteiro cũng như các đồng nghiệp khác ở Rome và yêu cầu truy cứu trách nhiệm", TV Globo cho biết trong một tuyên bố.