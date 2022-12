Nhà bán sách Trung Đông lớn nhất ở châu Âu đóng cửa vì sức ép giá cả

Nhà sách Al Saqi Books được mở cửa vào năm 1978 tại London đã phải đóng cửa do giá sách tiếng Ả Rập tăng và tác động của Brexit, theo tờ The Guardian.

Al Saqi Books sắp phải đóng cửa. Ảnh: The Guardian.

Theo Al Saqi Books - nhà sách chuyên về các tác phẩm của khu vực Trung Đông lớn nhất tại châu Âu, họ buộc phải đóng cửa vì giá sách tiếng Ả Rập tăng cao và vì quá trình Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu) mang tới nhiều “bất lợi” cho hoạt động kinh doanh của họ.

Hiệu sách Al Saqi Books mở cửa ở Bayswater, London vào năm 1978, bán sách tiếng Anh về Trung Đông và Bắc Phi cùng nhiều loại sách đa dạng khác bằng tiếng Ả Rập.

Các tác phẩm bán chạy nhất gần đây của Al Saqi Books là sách dạy nấu ăn Bread and Salt by Asmahan Barwani, bằng cả tiếng Kurd và tiếng Anh, cuốn song ngữ Classical Poems by Arab Women tiếng Anh và tiếng Ả Rập.

Trong một tuyên bố về việc đóng cửa, hiệu sách này nói rằng họ đã là “ánh sáng dẫn đường không chỉ cho những người Trung Đông xa xứ, mà còn cho nhiều du khách từ khắp khu vực muốn có được những tác phẩm bị cấm ở quốc gia của họ”, nhưng họ sẽ phải đóng cửa vào ngày 31/12 tới.

Giám đốc Salwa Gaspard của Al Saqi Books nói rằng đây là một “quyết định khó khăn vì những thách thức kinh tế gần đây, chẳng hạn như giá sách tiếng Ả Rập tăng mạnh”.

Bà Salwa Gaspard cho biết hiệu sách từng tìm nguồn và mua sách từ Lebanon, “nhưng tình hình kinh tế ở đó khiến gần như không thể mua sách được nữa” vì giá sách ở nước này đã tăng chóng mặt.

Bà Gaspard nói: “Các nhà xuất bản đã phải tăng giá để duy trì hoạt động kinh doanh vì giấy và vận chuyển đã tăng gấp đôi chi phí của họ. Một yếu tố khác là tỷ giá hối đoái không còn thuận lợi cho chúng tôi nữa vì chúng tôi phải thanh toán bằng USD. Và lúc này cũng có yếu tố là sự gia tăng chi phí sinh hoạt tại Anh. Do vậy, chi phí liên quan đến việc vận hành hiệu sách đã trở nên quá cao”.

Bà Gaspard cho biết doanh số bán hàng cũng giảm, một phần là do Brexit. Bà chia sẻ: "Chúng tôi từng bán nhiều sách cho khu vực Liên minh châu Âu (EU) nhưng lúc này không thể làm như vậy nữa vì thuế và nhiều thủ tục khác. Các thư viện tiếng Ả Rập ở Vương quốc Anh, một lĩnh vực quan trọng khác trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi, cũng giảm số lượng sách họ cần mua. Và chúng tôi đã mất nhiều khách hàng khác khi du khách Ả Rập từ nước ngoài không thể đến thăm thú nhiều như trước. Đồng thời, cũng có một vấn đề mang tính thế hệ ở đây: Những người trẻ tuổi không ghé thăm thường xuyên như cha mẹ họ".

Mặc dù Al Saqi Books sẽ đóng cửa, các đơn vị xuất bản của họ là Saqi Books và Dar al Saqi sẽ vẫn hoạt động từ các văn phòng mới ở phía Tây London.

Ngành xuất bản của Vương quốc Anh nói chung đã lo ngại về giá sách trong năm nay, do chi phí giấy và năng lượng tăng cao cũng như ảnh hưởng của Brexit gia tăng áp lực tài chính lên họ.

Các nhà xuất bản độc lập đã chia sẻ với The Guardian vào đầu năm nay rằng giá sách có thể sẽ tăng lên, mặc dù họ đang cố gắng giảm thiểu điều này bằng cách sử dụng giấy rẻ hơn và mỏng hơn, giảm tái bản sách cũ và xuất bản ít đầu sách hơn để giảm chi phí và tránh tăng giá bán lẻ khuyến nghị.