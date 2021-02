Nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất nước hụt thu 180 tỷ đồng/ngày vì Covid-19

Năm 2020, Petrolimex ghi nhận 124.008 tỷ đồng doanh thu, thấp hơn kết quả năm 2019 (189.656 tỷ đồng). Mỗi ngày nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất Việt Nam bị hụt thu khoảng 180 tỷ đồng.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã cổ phiếu PLX) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV/2020 với doanh thu đạt 31.304 tỷ đồng , giảm 37% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, nhờ việc giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn nên lợi nhuận gộp doanh nghiệp thu về trong quý vừa qua cao hơn cùng kỳ 153 tỷ đồng , đạt 3.717 tỷ đồng . Biên lợi nhuận gộp vì thế được cải thiện đáng kể, tăng từ 7% vào quý IV/2019 lên 11% trong quý IV/2020.

Doanh thu tài chính của Petrolimex đạt 208 tỷ, giảm 37% cùng kỳ năm trước. Công ty lý giải do cùng kỳ năm 2019 có thu nhập từ thanh lý khoản đầu tư tại một công ty con có giá trị hơn 90 tỷ đồng .

Trong khi đó, chi phí tài chính trong quý IV/2020 là 164 tỷ đồng , giảm 21% so với cùng kỳ năm trước; chi phí bán hàng lên tới 2.507 tỷ đồng , tăng 10%; chi phí quản lý doanh nghiệp 265 tỷ đồng , tăng 34%; chi phí khác còn 19 tỷ đồng , giảm 52%.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp chiếm hơn 50% thị phần bán lẻ xăng dầu trong nước đạt 1.205 tỷ đồng , giảm 15% so với cùng kỳ 2019. Lãi ròng đạt 1.007 tỷ đồng , giảm 12%.

KẾT QUẢ KINH DOANH THEO QUÝ CỦA PETROLIMEX

Nhãn Quý I/2019 Quý II Quý III Quý IV Quý I/2020 Quý II Quý III Quý IV Doanh thu column tỷ đồng 41972 49746 48652 49359 38495 26730 27481 31304 Lợi nhuận sau thuế column

1294 1251 1112 1132 -1813 733 921 1007

Tính chung cả năm 2020, Petrolimex thu về được 124.008 tỷ đồng , giảm tới 35% so với năm trước đó. Ước tính, mỗi ngày nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất Việt Nam bị giảm 180 tỷ đồng doanh thu.

Doanh thu hoạt động tài chính của Petrolimex cũng giảm từ 1.004 tỷ đồng xuống 917 tỷ đồng . Đơn vị này lý giải lợi nhuận một số công ty con giảm so với năm 2019 do chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong đó lĩnh vực kinh doanh nhiên liệu bay sụt giảm đáng kể do các chuyến bay quốc tế vẫn bị đóng.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp này vẫn phải chi ra hàng nghìn tỷ để trang trải các chi phí hoạt động, bao gồm lãi vay, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến từ 640 tỷ đồng trong năm 2019 lên 820 tỷ đồng ở năm 2020.

Lãi trước thuế của Petrolimex đạt 1.398 tỷ đồng , giảm tới 75% so với năm 2019. Lợi nhuận sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp là 1.235 tỷ đồng , giảm 74%, trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ Petrolimex đã là 970 tỷ đồng .

Việc người dân hạn chế đi lại và giãn cách xã hội ảnh hưởng lớn tới nguồn thu của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Ảnh: Văn Hưng.

Trong khi đó, một ông lớn ngành bán lẻ xăng dầu khác là PV Oil ghi nhận hơn 50.000 tỷ đồng doanh thu năm 2020, thấp hơn 37% so với năm liền trước. Doanh nghiệp này thậm chí lỗ ròng 177 tỷ đồng . Số lỗ kể trên chủ yếu đến từ khoản lỗ gần 540 tỷ của quý I/2020 khi dịch Covid-19 bùng phát và giá xăng dầu thế giới tăng mạnh.

Tại thị trường trong nước, PV Oil là nhà bán lẻ lớn thứ hai với hơn 20% thị phần, xếp sau Petrolimex với hơn 50%.

Thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của Petrolimex đạt 61.143 tỷ đồng , giảm nhẹ so với đầu kỳ. Tập đoàn này đầu tư tài chính ngắn hạn 8.554 tỷ đồng , tăng 3.156 tỷ đồng , trong đó chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn.

Ngoài ra, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất Việt Nam giảm 1.918 tỷ đồng , xuống còn 2.934 tỷ đồng .

Trên thị trường chứng khoán, cố phiếu PLX của Petrolimex có một năm biến động dữ dội. Sau khi lao dốc xuống mức 32.000 đồng/cổ phiếu hồi tháng 3, PLX lấy lại đà tăng trưởng và có lúc lên gần 60.000 đồng/cổ phiếu vào giữa tháng 1.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 2/2, giá cổ phiếu của Petrolimex đứng ở mức 49.700 đồng/cổ phiếu, khối lượng giao dịch đạt trên 1 triệu đơn vị.