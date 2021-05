Nhà 20 triệu USD của Ben Affleck bị đột nhập

Nam ca sĩ làm việc với đội tuần tra an ninh trong khu vực sau khi bị trộm đột nhập.

Ngày 13/5, theo Page Six, Ben Affleck phải làm việc với đội tuần tra an ninh trong khu dân cư sang trọng Pacific Palisades, sau sự cố biệt thự 20 triệu USD của nam diễn viên bị đột nhập.

Trang tin Mỹ cho biết kẻ trộm giả dạng bảo vệ và leo rào vào nhà Ben Affleck. Theo báo cáo từ cảnh sát Los Angeles, kẻ đột nhập bỏ chạy khỏi hiện trường bằng xe đạp, trước đi cảnh sát đến.

Ben Affleck gần đây vướng nhiều chuyện đời tư. Ảnh: Backgrid, Wire.

Chia sẻ với Page Six, đại diện Sở cảnh sát Los Angeles cho biết cảnh sát hoàn thành báo cáo vụ xâm phạm. Họ không mở rộng điều tra vì nghi phạm đã bỏ đi, nhà của Ben cũng không có mất mát.

Dinh thự 20 triệu USD ở Pacific Palisades được Ben Affleck mua sau khi ly hôn với nữ diễn viên Jennifer Garner. Căn nhà gần với chỗ ở của anh và vợ cũ trong quá khứ.

Gần đây, Ben Affleck liên tục xuất hiện trên truyền thông vì chuyện đời tư. Tài tử Trân Châu Cảng vướng tin quay lại với Jennifer Lopez (hai người từng đính hôn năm 2002) vì liên tục xuất hiện cùng hôn thê cũ.

Ngày 11/5, People đưa tin Ben Affleck và bạn gái có mặt ở khu nghỉ dưỡng, trượt tuyết Yellowstone Club tại Montana, Mỹ.

Trước khi nghỉ mát ở Montana, J.Lo và Ben Affleck cùng tham gia sự kiện VAX LIVE: The Concert to Reunite the World, phát sóng ngày 2/5.

Ngày 29/4, Ben Affleck đến nhà J.Lo và ở lại 3 giờ đồng hồ. Page Six cho biết nam diễn viên ba lần đến nhà tình cũ. Nguồn tin cũng cho biết J.Lo đến khách sạn Bel-Air thuê ngày 23/4 để gặp gỡ hôn phu cũ.