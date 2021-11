Nguyễn Vũ Bảo Hoàng liên quan vụ tuồn 53 triệu USD ra nước ngoài

Nguyễn Vũ Bảo Hoàng bị cáo buộc có liên quan đến nhóm bị can buôn lậu, vận chuyển trái phép hơn 53 triệu USD ra nước ngoài và chiếm đoạt hàng trăm tỷ tiền thuế.

Chiều 25/11, Bộ Công an cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 21 bị can trong vụ buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP.HCM, các tỉnh phía Nam và một số đơn vị liên quan.

Bộ Công an xác định Trịnh Tiến Dũng (48 tuổi) là chủ mưu, cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo các bị can tại Việt Nam và nước ngoài phạm tội.

Trong số 21 bị can có Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (45 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức - Thuduc House).

Các bị can từ trái sang phải: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng; Nguyễn Ngọc Trường Chinh; Nguyễn Thị Bích Ngọc; Quan Minh Tuấn; Nguyễn Văn Lành. Ảnh: Bộ Công an.

Theo điều tra, Trịnh Tiến Dũng cùng các bị can sử dụng chứng minh nhân dân giả để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam, giả chữ ký giám đốc để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD Rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử với các công ty nước ngoài do Dũng điều hành. Qua đó, nhóm bị can đã buôn lậu, vận chuyển trái phép hơn 53,5 triệu USD ra nước ngoài.

Đồng thời, nhóm này lợi dụng chính sách của Nhà nước về khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất bằng 0%, tạo dựng hồ sơ mua bán trong nước và xuất khẩu linh kiện điện tử có giá trị chênh lệch rất lớn, móc nối với các bị can tại Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng.