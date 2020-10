Nguyễn Trần Trung Quân nói gì khi bị chỉ trích làm từ thiện để PR?

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân cho biết theo yêu cầu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc địa phương, nhu yếu phẩm đến điểm tập kết cần thông tin chi tiết.

Những ngày qua, cả nước hướng về miền Trung - nơi đang phải oằn mình chịu lũ chồng lũ. Nhiều nghệ sĩ Việt đứng ra kêu gọi cộng đồng chung tay chia sẻ khó khăn với đồng bào ở Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, có thể kể đến như ca sĩ Thủy Tiên, MC Trấn Thành, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà...

Tuy nhiên, cũng có những nghệ sĩ trở thành tâm điểm tranh cãi của dư luận khi kêu gọi quyên góp và gửi nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ. Trong đó, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân bị nhiều khán giả chỉ trích khi để tên quá to trên các thùng hàng cứu trợ. Nhiều ý kiến cho rằng, nam ca sĩ đang dùng chuyện từ thiện để gây chú ý, PR tên tuổi.

Cụ thể, trên thùng hàng cứu trợ của nhóm nam ca sĩ có in dòng chữ: "Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, Denis Đặng, Lighter Stars và các mạnh thường quân tự tâm chia sẻ từ tâm ủng hộ Quảng Trị chống lũ".

Ở một vài diễn đàn, có ý kiến cho rằng khi đi từ thiện, không cần thiết phải ghi rõ tên và đơn vị trên thùng hàng cứu trợ.

"Làm từ thiện mà in tên to như vậy để làm gì?"; "Không in tên, sợ mọi người không biết đó là hàng của ca sĩ Trung Quân?"; "Làm từ thiện càng kín tiếng càng tốt"... là những bình luận của cư dân mạng.

Một bộ phận dân mạng chỉ trích ca sĩ Trung Quân và cho rằng đi làm từ thiện không cần ghi rõ tên lên thùng hàng cứu trợ. Ảnh: FBNV.

Trước những tranh cãi này, nam ca sĩ cho biết: "Tôi cảm thấy hơi bất ngờ khi hình ảnh thùng hàng cứu trợ có in tên tôi và fandom trở thành chủ đề gây tranh cãi. Vì vốn dĩ, khi thực hiện những công việc thiện nguyện, tôi đã, đang và chỉ tập trung lo lắng xem hàng hoá chuyển đến tay người dân vùng lũ thuận lợi hay không. Tôi luôn trăn trở xem mình còn có thể làm được gì để giúp đỡ bà con đồng bào. Nhưng những ngày qua, hình ảnh nụ cười của một người dân vùng lũ khi nhận được hàng cứu trợ mà tôi đăng tải lại bị kéo vào các cuộc bàn tán không hay, tôi cảm thấy buồn lòng. Tôi chỉ mong mọi người dừng lại các cuộc tranh luận vô nghĩa, mà tập trung sức lực hướng về miền Trung thân yêu".

Nam ca sĩ nói thêm ban đầu, anh và ê-kíp không có ý định dán thông tin lên thùng hàng cứu trợ. Tuy nhiên, theo yêu cầu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc địa phương, hàng cứu trợ khi đến điểm tập kết cần có giấy in thông tin chi tiết để tránh lẫn lộn với các nguồn hàng giữa các đơn vị.

"Tôi xin khẳng định, việc dán tên chỉ có ở các thùng hàng trên cùng để dễ phân biệt, không phải dán ở tất cả các thùng", Trung Quân nói.

Trung Quân chia sẻ nam ca sĩ cảm thấy buồn khi hình ảnh cứu trợ bà con vùng lũ bị mang ra bàn tán. Ảnh: FBNV.

Nam ca sĩ khẳng định với những việc làm thiện nguyện, anh luôn tâm niệm và cố gắng làm sao cho quá trình minh bạch nhất có thể. "Quỹ từ thiện này không chỉ có tôi và Denis Đặng mà còn có sự đóng góp của nhiều fan trong fandom, gia đình, bạn bè, các nhà hảo tâm. Dán tên lên một số thùng hàng cứu trợ đại diện để chứng minh rằng hàng hoá đến đúng nơi cần giúp đỡ, cũng là một quá trình để mọi thứ luôn được công khai, rõ ràng. Đó là trách nhiệm mà tôi phải đảm nhận, dẫu có thể bị đánh giá, hoặc có hiểu lầm không hay", anh nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 13/10, ca sĩ Trung Quân cho biết sau gần một ngày kêu gọi, số tiền anh quyên góp được là hơn 100 triệu đồng. Nam ca sĩ và Denis Đặng đã sử dụng số tiền nói trên để mua 2.000 thùng mì tôm cùng một số nhu yếu phẩm khác gửi đến bà con ở Quảng Trị chịu ảnh hưởng vì lũ lụt.

Sáng cùng ngày, nam ca sĩ cùng ê-kíp đã tập trung các xe chở hàng hóa và bắt đầu đi đến huyện, xã của tỉnh Quảng Trị chịu thiệt hại nặng nề nhất vì trận lũ lịch sử.