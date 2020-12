Nguyên tắc quan trọng khi tắm cho trẻ trong mùa đông

Nước tắm cho bé nên ở nhiệt độ nào? 25-30 độ C

37-40 độ C

Trên 50 độ C Theo Sở Y tế Hà Nội, trẻ phải tắm trong phòng kín gió, mở nước ấm khoảng 37-40 độ C. Cha mẹ nên dùng khuỷu hoặc cổ tay của mình để cảm nhận xem nhiệt độ có thích hợp hay không. Trường hợp cha mẹ chưa chắc chắn được độ ấm của nước có thể dùng nhiệt kế để kiểm tra.