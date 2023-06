Nguyên tắc giúp loại độc tố và thanh lọc gan

Gan là cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện rất nhiều chức năng quan trọng trong cơ thể, vì vậy, việc chăm sóc bộ phận này rất quan trọng.

Gan là cơ quan rất quan trọng trong cơ thể con người với nhiều chức năng hữu ích. Ảnh: Healthshots.

Gan có thể là một trong nhiều cơ quan trong cơ thể bảo vệ bạn khỏi rất nhiều bệnh tật đang tìm cách tấn công bạn. Nó giữ cho năng lượng của bạn nguyên vẹn để có thể thực hiện các hoạt động hàng ngày của mình trôi chảy. Nói cách khác, đó là hệ thống hỗ trợ của cơ thể.

Tuy nhiên, khi gan chứa đầy độc tố và không khỏe mạnh, bạn có thể bắt đầu cảm thấy uể oải và sức khỏe xấu đi. Đây là lý do bạn cần giữ cho gan khỏe mạnh. Dưới đây là một số cách tốt nhất để giúp bạn giải độc gan và bảo vệ sức khỏe tổng thể.

Thay đổi lối sống

Chia sẻ với Healthshots, tiến sĩ Mickey Mehta, chuyên gia nhi khoa kiêm huấn luyện viên thể dục nổi tiếng ở Ấn Độ, cho biết điều quan trọng là thay đổi thói quen sinh hoạt như ăn đồ mát, tập yoga và tập thể dục thường xuyên, dành thời gian thư giãn để thanh lọc gan. Điều này sẽ bảo vệ gan và giúp cơ quan này trở lại trạng thái cân bằng chức năng.

Đổ mồ hôi là cách giải độc hiệu quả

Điều bắt buộc để thanh lọc gan là cơ thể bạn phải đổ mồ hôi. Nếu bạn đổ mồ hôi chỉ đơn giản là do đi bộ hoặc do thời tiết, điều đó sẽ không giúp ích gì nhiều cho bạn. Mồ hôi thoát ra khỏi cơ thể bạn do tập thể dục có lợi ích giải độc.

Nếu bạn chưa tập thể dục, hãy bắt đầu thực hiện chế độ tập thể dục thường xuyên để cho phép các chất độc ra khỏi cơ thể bạn. Yoga, thiền, chạy bộ, tập gym hoặc một buổi xông hơi đơn giản cũng có thể chứng minh hiệu quả. Đổ mồ hôi là cách tốt nhất nếu bạn đang tìm kiếm những cách đơn giản để giải độc gan.

Ăn uống lành mạnh

Dinh dưỡng sạch và tốt đóng vai trò lớn trong quá trình làm sạch gan. Dưới đây là một số cách ăn uống lành mạnh để kiểm soát sức khỏe gan của bạn:

Các loại trái cây như lựu, dưa lưới, dưa mật, táo giúp giải độc gan.

Bao gồm các loại rau họ cải như bông cải xanh, cải xoăn, bắp cải và súp lơ. Các loại rau lá xanh như mồng tơi, rau dền và các loại rau củ khác giúp làm sạch gan là củ cải, cà rốt, củ dền.

Ăn sống 2-3 tép tỏi là có lợi nhất nhưng bạn có thể nấu cùng đồ ăn.

Uống nước ép rau và trái cây tươi 2 lần/ngày. Đây cũng là một cách hiệu quả để làm sạch gan.

Các loại hạt, hạt và trái cây khô giúp bồi bổ gan.

Chất béo tốt từ ô liu và dầu ô liu giúp làm sạch gan.

Tránh ăn quá nhiều (gánh nặng cho gan nhiều hơn).

Tránh xa thực phẩm tinh chế, đóng gói, chiên hoặc chế biến nhiều.

Chế độ ăn uống lành mạnh là yếu tố góp phần bảo vệ gan, loại bỏ các độc tố nguy hại ra khỏi cơ quan này dễ dàng. Ảnh: Medicalnewstoday.

Uống nhiều nước

Hydrat hóa là một phần quan trọng của toàn bộ quá trình làm sạch cơ thể nói chung và gan nói riêng. Không có đủ nước sẽ làm giảm chức năng của gan và gây khó khăn cho việc loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, phần lớn máu của bạn bao gồm nước. Quá trình hydrat hóa giúp máu chảy qua gan và được lọc dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, không phải loại nước nào cũng giúp giải độc hoàn toàn. Bạn phải uống nước máy đã lọc vào những khoảng thời gian cụ thể và nước này cũng phải ở nhiệt độ phòng.

Nguyên tắc uống nước bao gồm: Uống nước khi thức dậy, giữa các bữa ăn, tránh uống quá nhiều nước 2 giờ trước khi đi ngủ, không uống nước trong khi ăn và uống nước vào đầu giờ tối. Bạn có thể thêm một chút muối hoặc bột nghệ vào nước uống để tăng hiệu quả giải độc. Bên cạnh đó, bạn nên tránh nước có ga hoặc nước được bán trong hộp đựng đồ uống bằng nhựa.

Luôn tươi cười

Tiến sĩ Mehta cho biết tiếng cười cũng rất tốt cho gan. Nó giúp bạn loại bỏ các khí độc hình thành bên trong gan. Khi bạn cười, cơ hoành di chuyển lên xuống, hỗ trợ quá trình làm sạch gan, đồng thời tạo ra và hồi sinh gan bằng cách gửi cho gan rất nhiều oxy.

Tập trung vào bản thân

Điều quan trọng cuối cùng là bạn cần dành thời gian cho bản thân. Nghỉ ngơi rất quan trọng đối với gan, cũng như bất kỳ cơ quan nào khác. Dành thời gian để hít thở sâu, thư giãn, thiền, ăn uống và tập thể dục hợp lý, thông minh và hợp lý.