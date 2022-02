Nguyên tắc ăn uống giúp thanh lọc cơ thể sau Tết

Thử chế độ nhịn ăn gián đoạn: Theo Eat This, Not That, một trong những cách tốt nhất để giải độc cơ thể là cho dạ dày được nghỉ ngơi. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhịn ăn gián đoạn, mô hình ăn uống bao gồm các chu kỳ nhịn ăn và ăn xen kẽ, có thể giúp tăng cường trao đổi chất, cải thiện sức khỏe tim mạch. Điều này có thể thực hiện bằng cách phục hồi cơ thể với các khoáng chất, vitamin và chất lỏng cần thiết, đồng thời giảm thiểu những gì bạn đã ăn, như quá nhiều chất béo, protein và đường. Ảnh: Timesofindia.