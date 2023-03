Nguyên nhân xe Camry ở Bình Phước bốc cháy, tài xế chết trong xe

Ngày 25/3, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết nguyên nhân ban đầu vụ ôtô Camry bốc cháy khiến tài xế tử vong là tài xế đổ xăng tự đốt.

Chiếc Camry bốc cháy dữ dội. Ảnh từ camera an ninh.

Nạn nhân được xác định là anh Đặng Ngọc Ph. (50 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM). Qua khám nghiệm ban đầu, công an xác định trên người nạn nhân nồng nặc mùi xăng, phía trên xe vẫn còn một can nhựa, trong can vẫn còn sót lại ít xăng.

Theo tìm hiểu, Ph. có tình cảm với một người phụ nữ đã có chồng con. Rạng sáng 24/3, Ph. điều khiển ôtô Camry đến gần nhà chị này ở đường Nguyễn Thị Định (phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) rồi tự đổ xăng đốt xe. Vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Trước đó, khoảng 1h sáng 24/3, người dân sống bên đường Nguyễn Thị Định ở thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước nghe tiếng nổ nên chạy ra xem. Trên lề đường, người dân thấy chiếc ôtô hiệu Camry, biển số TP.HCM đang bốc cháy dữ dội từ bên trong, tài xế bất động ở ghế lái.

Người dân đã sử dụng các vòi nước dập lửa và cạy cửa giải cứu tài xế ra ngoài nhưng bất thành.

Sau đó, lực lượng chức năng đã đến dập lửa, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài và điều tra nguyên nhân vụ việc.