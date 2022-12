Nguyên nhân vụ tai nạn khiến thai phụ cùng 2 con tử vong

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa thông tin nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến thai phụ cùng 2 con tử vong.

Khoảng 8h50 ngày 26/11, tại khu vực vòng xuyến đường Võ Nguyên Giáp - Văn Tiến Dũng (phường An Đông, TP Huế) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Kết quả điều tra của cơ quan công an cho thấy nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng là do quá trình điều khiển xe tải vào vòng xuyến, tài xế thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ nên để xe tải húc vào xe nạn nhân chạy cùng chiều phía trước.

Hành vi của tài xế xe tải đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại Khoản 3, Điều 260 Bộ Luật Hình sự.

Hiện trường vụ tai nạn khiến thai phụ cùng 2 con tử vong thương tâm.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết thời điểm trên, tài xế Nguyễn Vũ (SN 1991, trú tại tổ 5, đường Lê Thanh Nghị, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy) điều khiển ôtô tải BKS 75H-005.21 đi qua vòng xuyến, chạy về hướng đường Hoàng Quốc Việt.

Khi đến địa điểm trên, ôtô tải do Vũ điều khiển va chạm vào xe máy BKS 75G1-304.19 do chị Ngô Thị Thanh Hiếu (SN 1990, trú tại 469 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Phương, thị xã HươngThủy) lái, chở theo 2 con nhỏ đi cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến chị Hiếu (đang mang bầu) cùng 2 con nhỏ tử vong thương tâm

Sau vụ tai nạn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ra lệnh bắt giữ người khẩn cấp đối với tài xế Nguyễn Vũ. Đồng thời, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với tài xế này để điều tra theo quy định của pháp luật.