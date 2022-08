Nguyên nhân phụ huynh tại TP.HCM chưa cho con tiêm vaccine Covid-19

Theo khảo sát, hơn 30% phụ huynh tại TP.HCM sợ vaccine đã hết hạn cũng như lo ngại trẻ gặp tác dụng phụ khi tiêm.

Mới đây, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) tiếp tục khảo sát nhanh đợt 2 về việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi của 2.792 phụ huynh đang có con theo học tại các trường thuộc 22 quận, huyện trên địa bàn.

Trong đó, 2.123 phụ huynh có con trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 (76%) và 699 phụ huynh có con trong độ tuổi từ 12 đến dưới 18 (24%).

Kết quả khảo sát cho thấy ở nhóm tuổi từ 5 đến dưới 12, 701 trẻ chưa tiêm vaccine (chiếm 33%), 723 trẻ tiêm một mũi (34%), 699 trẻ tiêm 2 mũi (33%). Như vậy, tương ứng ở độ tuổi này, có 1/3 trẻ chưa tiêm, 1/3 trẻ đã tiêm mũi một và 1/3 trẻ đã tiêm mũi 2.

Đối với nhóm từ 12 đến dưới 18 tuổi, 15 trẻ chưa tiêm vaccine (chiếm 2%), 29 trẻ tiêm đã tiêm một mũi (4%), 326 trẻ đã tiêm 2 mũi (49%) và 299 trẻ tiêm mũi 3 (45%).

Những lý do khiến phụ huynh tại TP.HCM chưa cho con đi tiêm vaccine Covid-19. Ảnh: HCDC.

Ngoài ra, kết quả khảo sát nhanh cũng cho thấy việc thông tin về tiêm vaccine đến từng phụ huynh đã có cải thiện so với trước đây.

Cụ thể, từ ngày 1/8, số phụ huynh được nhà trường truyền thông kêu gọi đi tiêm chủng qua các nhóm chat hoặc sổ liên lạc điện tử đạt 94,4%. Từ ngày 8/8 đến nay, tỷ lệ phụ huynh được nhà trường gửi tin nhắn thông báo lịch tiêm và các điểm tiêm cho trẻ đạt 90,2%.

Tỷ lệ phụ huynh nhận được tin nhắn của giáo viên chủ nhiệm hoặc nhà trường nhắc trẻ đi tiêm vaccine phòng Covid-19 đạt 91,8%.

Phân tích các lý do khiến học sinh trong độ tuổi từ 5 đến dưới 18 chưa được tiêm chủng cho thấy còn rất ít phụ huynh không đồng thuận mà không có lý do cụ thể.

Lý do phổ biến qua khảo sát là trẻ đang mắc các bệnh cấp tính (21%), kế đến là con đang trong thời gian nghỉ hè nên không có mặt tại TP.HCM (19%), trẻ đã mắc Covid-19 trước đó (16%).

Tuy nhiên, còn 2 lý do thuộc về cảm nhận chủ quan của phụ huynh là lo lắng vaccine gia hạn (19%) và sợ trẻ gặp tác dụng phụ của vaccine (13%).

Từ những nguyên nhân này, ngành y tế cùng nhà trường sẽ có định hướng và điều chỉnh về mục tiêu truyền thông, nhất là những suy nghĩ chưa đúng hoặc còn mang tính cảm nhận chủ quan của phụ huynh.

Sở Y tế TP.HCM thông tin những phản ứng phụ khi tiêm vaccine là hoàn toàn có thể xảy ra và hầu hết là triệu chứng nhẹ. Điều quan trọng là ngành y tế cùng nhà trường phải luôn chuẩn bị tốt để sẵn sàng phát hiện và xử trí kịp thời.

Đến nay, hàng trăm nghìn lượt tiêm trên địa bàn thành phố đều được đảm bảo an toàn khi tiêm.

Ngoài ra, vaccine phòng Covid-19 không có hạn sử dụng cố định. Do vaccine được sử dụng khẩn cấp nên nhà sản xuất sẽ lựa chọn hạn dùng để trong khoảng thời gian nghiên cứu, họ có dữ liệu về việc vaccine vẫn giữ được tính ổn định trong điều kiện bảo quản đúng theo hướng dẫn.

Khi có thêm thời gian và dữ liệu về tính ổn định của vaccine, nhà sản xuất sẽ trình các cấp có thẩm quyền để được phép gia hạn sử dụng. Điều này sẽ tránh việc phải tiêu hủy các lọ vaccine trong khi chất lượng của chúng vẫn được duy trì ổn định.

Những lô vaccine khi được phép gia hạn sử dụng đã được thẩm định là vẫn đảm bảo chất lượng trên toàn thế giới. Do đó, các phụ huynh có thể an tâm về chất lượng của vaccine cũng như sự an toàn cho trẻ khi tiêm chủng.