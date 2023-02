Nguyên nhân phổ biến gây sốt phát ban ở trẻ nhỏ

Sốt phát ban là bệnh truyền nhiễm do virus gây ra, thường xảy ra ở trẻ 6-15 tháng tuổi. Triệu chứng điển hình của bệnh là sốt cao, sau đó phát ban khi hết sốt.

Sốt phát ban thường xảy ra ở trẻ từ 6 đến 15 tháng tuổi do miễn dịch còn non yếu. Ảnh: Babyheathcare.

Sốt phát ban là bệnh truyền nhiễm phổ biến thường ảnh hưởng đến trẻ em dưới 2 tuổi. Bệnh do một loại virus lây lan từ người sang người gây ra. Nó có thể gây sốt cao, sau đó là phát ban không ngứa hoặc đau.

Khoảng 1/4 số người mắc bệnh sốt phát ban bị phát ban. Sốt phát ban thường không nghiêm trọng và sẽ tự khỏi sau một tuần hoặc lâu hơn.

Nguyên nhân

Theo Mayo Clinic, sốt phát ban gây ra bởi một loại virus, thường là virus herpes ở người type 6 hoặc đôi khi là type 7. Virus này lây lan khi tiếp xúc với nước bọt của người bị nhiễm bệnh, chẳng hạn khi dùng chung cốc hoặc qua không khí (khi người bệnh ho hoặc hắt hơi).

Có thể mất khoảng 9-10 ngày để các triệu chứng phát triển sau khi tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh. Sốt phát ban không còn truyền nhiễm sau khi người bệnh hết sốt trong 24 giờ.

Không giống như bệnh thủy đậu và các bệnh do virus ở trẻ em khác lây lan nhanh chóng, sốt phát ban hiếm khi dẫn đến bùng phát trên toàn cộng đồng. Nhiễm trùng thường xảy ra vào mùa xuân và mùa thu.

Nguy cơ mắc ban đào cao nhất ở trẻ từ 6 đến 15 tháng tuổi. Trẻ độ tuổi này có nguy cơ mắc sốt phát ban cao nhất vì chúng chưa có thời gian để phát triển kháng thể của riêng mình chống lại nhiều loại virus. Trẻ sơ sinh được bảo vệ bởi các kháng thể nhận được từ mẹ trong thời kỳ mang thai. Nhưng khả năng miễn dịch này giảm dần theo thời gian.

Dấu hiệu và biến chứng

Nếu con bạn tiếp xúc với người bị sốt phát ban và nhiễm virus, có thể sẽ mất ​1-2 tuần để các dấu hiệu và triệu chứng nhiễm trùng xuất hiện. Đôi khi, các triệu chứng có thể không xảy ra. Bệnh sốt phát ban đặc trưng với các triệu chứng phổ biến, bao gồm:

- Sốt: Bệnh thường bắt đầu với sốt cao, cao hơn 39,4 độ C. Sốt bắt đầu đột ngột và kéo dài từ 3 đến 5 ngày. Một số trẻ cũng có thể bị đau họng, chảy nước mũi hoặc ho cùng với hoặc trước khi bị sốt. Con bạn cũng có thể bị sưng hạch bạch huyết ở cổ.

- Phát ban: Sau khi hết sốt, trẻ thường xuất hiện phát ban. Phát ban do sốt phát ban là các đốm hoặc mảng nhỏ. Những nốt này có xu hướng bằng phẳng, không lồi.

Phát ban thường bắt đầu ở ngực, lưng và bụng, sau đó lan xuống cổ và cánh tay. Nó có thể đến chân và mặt. Phát ban không gây ngứa hoặc đau, có thể kéo dài hàng giờ hoặc nhiều ngày. Phát ban đôi khi có thể xảy ra mà không có sốt trước.

Các dấu hiệu khác của bệnh có thể bao gồm: Cáu gắt, tiêu chảy nhẹ, giảm sự thèm ăn, sưng mí mắt, đau tai, viêm tuyến.

Phát ban thường bắt đầu ở ngực, lưng và bụng, sau đó lan xuống cổ và cánh tay. Ảnh: Askapollo.

Sốt phát ban thường là bệnh nhẹ, nhưng nó có thể gây ra các biến chứng:

Động kinh: Đôi khi, một đứa trẻ sốt phát ban bị co giật do sốt đột ngột (co giật do sốt). Nếu điều này xảy ra, con bạn có thể bất tỉnh trong thời gian ngắn, ngã xuống và bị giật tay chân trong vài giây đến vài phút. Nếu con bạn bị co giật, hãy tìm kiếm sự chăm sóc khẩn cấp. Mặc dù đáng sợ, co giật do sốt ở trẻ khỏe mạnh có xu hướng diễn ra trong thời gian ngắn và hiếm khi gây hại.

Viêm não: Những người có hệ miễn dịch yếu, ví dụ, nếu gần đây được cấy ghép tủy xương, có khả năng chống lại virus kém hơn. Họ thường bị sốt phát ban nghiêm trọng hơn hoặc có các biến chứng như viêm phổi hoặc viêm não, nguy cơ đe dọa tính mạng.

Sốt phát ban được điều trị như thế nào ở trẻ?

Theo Hopkins Medicine, việc điều trị sẽ tùy thuộc vào các triệu chứng, tuổi tác và sức khỏe chung của trẻ. Ngoài ra, nó cũng sẽ phụ thuộc vào tình trạng bệnh nghiêm trọng như thế nào. Thuốc kháng sinh không được sử dụng để điều trị bệnh này.

Mục tiêu điều trị là giúp giảm các triệu chứng của trẻ, bao gồm:

- Đảm bảo con bạn uống nhiều nước trong suốt quá trình bị bệnh để tránh mất nước. Trẻ cũng có thể uống nước canh trong, dung dịch bù nước điện giải.

- Cho trẻ mặc quần áo nhẹ khi bị sốt.

- Cho trẻ tắm nước ấm hoặc đắp khăn ẩm, mát lên trán. Điều này có thể làm dịu sự khó chịu khi bị sốt.

- Cho trẻ uống acetaminophen hoặc ibuprofen khi bị sốt và khó chịu. Nói chuyện với bác sĩ về những rủi ro, lợi ích và tác dụng phụ có thể có của tất cả loại thuốc. Không cho trẻ dưới 6 tháng tuổi uống ibuprofen, trừ khi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn yêu cầu bạn làm như vậy. Ngoài ra, không cho trẻ uống aspirin vì nó có thể gây ra tình trạng sức khỏe nghiêm trọng là hội chứng Reye.