Nguyên nhân phim mới của Angelina Jolie bị chấm 1 điểm

Trang IMDb của “Come Away” - bộ phim có Angelina Jolie và David Oyelowo đóng chính - liên tục bị phá hoại dù chưa ra mắt.

Theo Daily Mail, trang IMDb của Come Away liên tục bị tấn công trong vài ngày qua bởi một nhóm người chấm phim điểm 1/10.

Bộ phim có Angelina Jolie và David Oyelowo đóng chính hiện còn chưa ra mắt công chúng. Theo kế hoạch, tác phẩm dự kiến được phát hành trực tuyến ở Mỹ từ 13/11 và các rạp chiếu phim tại Anh từ 4/12.

Angelina Jolie và David Oweloyo vào vai một cặp vợ chồng tại nước Anh hồi thế kỷ XIX. Ảnh: Outnow.

Ban quản trị của IMDb đã phải can thiệp để gỡ bỏ các lượt chấm điểm không thích đáng, đồng thời tạm gỡ chức năng đánh giá bộ phim của người dùng.

Trong phim, Jolie và Oyelowo vào vai Jack và Rose Littleton. Con của họ là Alice (Keira Chansa) và Peter (Jordan A. Nash) sau này trở thành hình mẫu để nhà văn Lewis Carroll xây dựng nên Alice’s Adventuers in Wonderland (1865) và nhà biên kịch J.M. Barrie sáng tác vở Peter Pan (1904).

Màn công kích được cho là bắt nguồn từ màu da của David Oyelowo. Luồng dư luận phản đối cho rằng anh không phù hợp để vào vai chồng một phụ nữ da trắng như Angelina Jolie trong bối cảnh tác phẩm.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí The Hollywood Repoter, tài tử da màu giải thích: “Bộ phim không tập trung vào vấn đề sắc tộc. Một gia đình nhiều màu da như thế hoàn toàn có thể tồn tại trong lịch sử nước Anh”.

“Sự phản đối kiểu này từng diễn ra, khi John Boyega được chọn vào vai một gã lính Stormtrooper ở Star Wars, hay khi Halle Bailey được nhận vai nàng tiên cá”, anh nói thêm.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên David Oyelowo vướng vào tranh cãi tương tự. Năm 2016, bộ phim lãng mạn có anh và Rosamund Pike đóng chính trong vai một cặp vợ chồng mang tên A United Kingdom từng bị công kích trên Facebook.

Trước Come Away, Oyelowo từng có trải nghiệm tương tự khi đóng A United Kingdom. Ảnh: Outnow.

“Chúng tôi nhận hàng tá bình luận đả kích và mang tính phân biệt chủng tộc. Chúng nhiều tới nỗi hãng Fox Searchlight phải đóng cửa trang Facebook bộ phim”, tài tử người Anh gốc Nigeria hồi tưởng.

Come Away thuộc dòng giả tưởng và do Brenda Chapman làm đạo diễn. Trong phim, Alice và Peter cùng cố gắng giúp cha mẹ vượt qua nỗi đau mất con trai cả. Bên cạnh Oweloyo và Jolie, tác phẩm còn có sự góp mặt của Anna Chancellor, Clarke Peters, Gugu Mabatha-Raw, Michael Caine…

Vốn lần đầu ra mắt trong khuôn khổ liên hoan phim Sundance hồi tháng 1, Come Away không thực sự chinh phục được giới phê bình khó tính. Theo chuyên trang Rotten Tomatoes, sau 14 bài bình luận, số điểm tích cực chỉ là 57%.