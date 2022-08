Nguyên nhân ly hôn của Tôn Di và thái tử Kinh Khuyên

Sau 6 năm đồng hành bên nhau, Tôn Di và Đổng Tử Kiện dần "chệch nhịp" và quyết định đường ai nấy đi. Nữ diễn viên từng chia sẻ mệt mỏi khi bị gia đình thúc ép sinh con nối dõi.

Mối quan hệ vợ chồng của Tôn Di và tài tử Đổng Tử Kiện chấm dứt vào ngày 8/8. Cặp sao quyết định chia tay sau 6 năm gắn bó.

Trên 163, một nguồn tin thân cận cho biết Tôn Di và Đổng Tử Kiện ly thân từ đầu năm 2022. Nguyên nhân chia tay là hai nghệ sĩ trẻ có kế hoạch phát triển cuộc sống đối lập. Do không còn tiếng nói chung trong quan điểm và lối sống dẫn đến việc cả hai phát sinh mâu thuẫn không thể cứu vãn. "Họ chệch nhịp và không còn đi chung hướng", nguồn tin cho biết.

Tôn Di và Đổng Tử Kiện từng là đôi vợ chồng trẻ được yêu thích tại showbiz Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Theo 163, nhiều khả năng Tôn Di và Đổng Tử Kiện rạn nứt quan hệ vì vấn đề con cái. Trên chương trình See You Again 2021, Tôn Di chia sẻ mệt mỏi, căng thẳng khi liên tục bị gia đình thúc ép sớm mang thai con thứ 2.

Điều này đi ngược lại mong muốn của nữ diễn viên. Cô muốn dành thời gian thực hiện dự định cho bản thân. Sự nghiệp của Tôn Di trong 2 năm trở lại đây được nhận xét ổn định, dần khôi phục lại danh tiếng.

"Tôi bị chứng khó sinh. Con gái tròn 5 tháng tuổi đã phải theo mẹ đến phim trường. Chưa kể việc mang thai khiến tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội, kế hoạch dự tính thực hiện thời thanh xuân. Điều này khiến tôi gặp trở ngại tâm lý cho lần mang thai tiếp theo, nhưng không ai thấu hiểu", Tôn Di khóc và chia sẻ khó khăn.

Tôn Di và Đổng Tử Kiện hẹn hò năm 2016. Đến tháng 5/2017, họ kết hôn. 4 tháng sau, cả hai đón con gái đầu lòng. Họ kín tiếng đời tư trong suốt 6 năm bên nhau.

Theo Sina, sau khi công bố chuyện ly hôn, Tôn Di và Đổng Tử Kiện đều không bị ảnh hưởng bởi vụ việc. Nam diễn viên tiếp tục ghi hình dự án mới với tâm lý thoải mái, vui vẻ.

Trong khi người đẹp Phong khởi Lũng Tây khẳng định với người hâm mộ bản thân vẫn ổn. Cô đề nghị fan không suy đoán tiêu cực về vụ chia tay để tránh gây tổn thương cho chồng cũ và con gái.

Tôn Di sinh năm 1993. Cô được yêu thích nhờ các tác phẩm Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ, Lương sinh liệu đôi ta có thể ngừng đau thương, Bởi vì được gặp em, Mười lăm năm chờ đợi chim di trú, Mị Nguyệt truyện.

Nét đẹp mong manh, đôi mắt trong trẻo và thuần khiết của Tôn Di trong những dự án tình cảm bi thương nhận được sự yêu thích từ khán giả. Cô được xem là "mỹ nhân phim bi" của Trung Quốc.

Đổng Tử Kiện sinh năm 1993, là diễn viên kiêm nhà sản xuất. Ở cả hai vai trò, nam nghệ sĩ đều có thành tích nổi bật.

Năm 2017, Đổng Tử Kiệt lọt vào danh sách 30 người trẻ có ảnh hưởng nhất Trung Quốc do tạp chí Forbes vinh danh. Anh được mệnh danh là "thái tử Kinh Khuyên" khi có mẹ là bà Vương Kinh Hoa - quản lý nghệ sĩ quyền lực trong showbiz Hoa ngữ.

Một số tác phẩm nổi bật của Đổng Tử Kiện có thể kể đến Bút tiên 3, Đại giang đại hà, Hẹn em nơi ấy, Kiến quân đại nghiệp, Lớp học thiếu niên, Ai là hung thủ.