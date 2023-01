Nguyên nhân không khí Hà Nội ô nhiễm trầm trọng dịp sát Tết

Sáng 10/1, Hà Nội tiếp tục chìm trong sương mù và bụi bẩn, chất lượng không khí ở các điểm trong mức nguy hại. Trạng thái này duy trì nhiều ngày qua và có thể kéo dài.

Lúc 8h, kết quả quan trắc của PamAir cho thấy tất cả khu vực nội thành đang có chất lượng không khí xấu. Chỉ số AQI phổ biến 200-300 đơn vị, ngưỡng rất có hại cho sức khỏe con người.

Đáng lưu ý, điểm quan trắc ở phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy), Giảng Võ (Đống Đa), Hàng Bài (Hoàn Kiếm), Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng) và các huyện ngoại thành ghi nhận AQI trên 300 đơn vị, ngưỡng nguy hiểm cho sức khỏe.

Trong đó, khu vực Vĩnh Tuy được cảnh báo mức độ ô nhiễm cao nhất Hà Nội với AQI 491 đơn vị.

Theo đánh giá của trang IQ Air, với AQI trung bình là 173 đơn vị, Hà Nội xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng 10 thành phố có chất lượng không khí kém nhất trên thế giới ngày 10/1.

Một số tỉnh, thành phố lân cận khác cũng có chất lượng không khí ở mức nguy hại như Ninh Bình, Yên Bái, Thái Nguyên. Tại miền Bắc, chỉ có một số nơi ở Tây Bắc Bộ có chất lượng không khí ở mức tốt như Lào Cai, Sơn La, Điện Biên.

Trong khi đó, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đang có chất lượng không khí trong lành. Tại TP.HCM, các điểm quan trắc cho kết quả AQI dao động 18-80, ngưỡng tốt và bình thường.

Chỉ riêng một số điểm ở huyện Bình Chánh và TP Thủ Đức có chỉ số AQI 130-150 đơn vị, không tốt cho nhóm nhạy cảm.

Theo TS Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam, tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Hà Nội trong những ngày qua là do chịu ảnh hưởng của điều kiện thời tiết.

Theo chuyên gia, kiểu thời tiết lặng gió, ít mưa, nhiệt độ thấp nhưng độ ẩm cao khiến bụi bẩn trong không khí khó khuếch tán.

Đồng thời, giai đoạn cận Tết, lưu lượng người tham gia giao thông tăng vọt, cùng với khí thải từ hoạt động xây dựng, đốt rác khiến tình trạng ô nhiễm thêm tồi tệ.

Vào các thời điểm ô nhiễm không khí chạm ngưỡng nguy hại, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội khuyến cáo người dân không ra ngoài để tập thể dục, đặc biệt người già và trẻ em.

Người dân nên mang khẩu trang chống bụi PM2.5 đạt chuẩn khi đi ra ngoài và lưu thông trên đường bằng các phương tiện công cộng hoặc phương tiện có che chắn.

Tình trạng ô nhiễm khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới trước khi miền Bắc đón thêm không khí lạnh vào ngày 16/1.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.

How to Avoid a Climate Disaster - Bill Gates. Tỷ phú công nghệ đưa ra góc nhìn của mình đối với vấn đề biến đổi khí hậu và cả hướng đi rõ ràng, thiết thực để giải quyết chúng trong tương lai.