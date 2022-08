Nguyên nhân khiến nhóm sinh viên nguy kịch sau cuộc nhậu

Bệnh viện Nhân dân Gia Định khẳng định các bệnh nhân ngộ độc rượu do methanol. Họ đã uống rượu pha cồn công nghiệp.

Chiều 6/8, Bệnh viện Nhân dân Gia Định thông tin về 4 trường hợp nhập viện chẩn đoán ngộ độc rượu.

Theo đó, cả 4 trường hợp này (gồm 2 nam và 2 nữ, đều 20 tuổi, ngụ tại TP.HCM) được chuyển tuyến nhập khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định với chẩn đoán chung là ngộ độc methanol ngày thứ 2.

Bệnh nhân ngộ độc methanol đang được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: BVCC.

Trường hợp bệnh nhân L.Q.K (nam) lúc nhập viện tỉnh táo, than đau đầu, chóng mặt. Kết quả kiểm tra nồng độ methanol trong máu là 246,46 mg/dL. Bệnh nhân được lọc máu, điều trị nội khoa tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc.

Bệnh nhân T.T.G.M (nữ) nhập viện trong tình trạng lơ mơ, lay gọi không trả lời, không tỉnh táo, thở oxy cannula. Người nhà cho biết trước đó sinh viên này nôn ói nhiều, chóng mặt, đau bụng, co giật. Kết quả xét nghiệm nồng độ methanol trong máu 123,98 mg/dL.

Hiện, tình trạng bệnh nhân bị toan chuyển hóa nặng, tăng kali máu, được đặt nội khí quản, thở máy, lọc máu, điều trị nội khoa tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc.

Bệnh nhân V.V.Đ (nam) có các triệu chứng tức ngực kèm đau cổ họng. Lúc nhập viện tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc được. Kết quả xét nghiệm nồng độ methanol 19,96 mg/dL. Bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị tại khoa Nội tiết thận.

Bệnh nhân N.T.T.V (nữ) nhập viện do đau đầu, khó tiêu, nôn ói. Tình trạng lúc nhập viện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt. Nồng độ methanol trong máu 1,34 mg/dL. Hiện bệnh nhân cũng được theo dõi và điều trị tại khoa Nội tiết thận.

Bệnh viện đang theo dõi và điều trị tích cực cho các trường hợp này. Qua khai thác tiền sử bệnh nhân trước nhập viện ghi nhận nhóm thanh niên đều uống rượu không rõ nguồn gốc dẫn đến tình trạng ngộ độc methanol.

Methanol hay thường được gọi là cồn công nghiệp, có nhiều công dụng khác nhau như làm sơn, dung môi... Tuy nhiên chất này rất độc với cơ thể và hoàn toàn không được dùng làm rượu thực phẩm như ethanol.

Ngộ độc rượu từ ethanol thường nhẹ hơn, chỉ có các triệu chứng như say rượu nhưng ngộ độc rượu do methanol thì thường nặng hơn do bị pha cồn công nghiệp vào đồ uống.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định khuyến cáo người dân không nên uống rượu, bia không rõ nguồn gốc để tránh tình trạng ngộ độc methanol.

Trước đó, vào ngày 4/8, 8 sinh viên đi nhậu và uống rượu nhưng "không rõ loại gì", tại quán nhậu trên đường 50, phường Phước Long B.

Sau khi uống về, một người tử vong tại phòng trọ. 7 sinh viên còn lại bị đau bụng, chóng mặt, nôn ói, có uống thuốc nhưng không hết. Sau đó, các nạn nhân xuất hiện triệu chứng co giật, lơ mơ, hôn mê nên được người nhà chuyển đến bệnh viện cấp cứu.