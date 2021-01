Nguyên nhân khiến người phụ nữ bị rong huyết 10 ngày mỗi tháng

Nữ bệnh nhân bị biến chứng gây rong huyết, đồng thời, huyết khối làm tắc hoàn toàn hệ tĩnh mạch sâu. May mắn, bà được bác sĩ can thiệp thành công.

Ngày 7/1, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết đơn vị đã điều trị thành công trường hợp bị u xơ tử cung biến chứng rong huyết nặng kèm huyết khối tĩnh mạch sâu 2 chi dưới lan rộng.

Bệnh nhân V. T. T. (49 tuổi, ở huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ) đến bệnh viện khám vào chiều 31/12/2020. Theo bà T., từ tháng 7, bà bị rong huyết khoảng 10 ngày mỗi tháng.

Bốn ngày trước khi nhập viện, bà T. rong huyết nhiều, chóng mặt, choáng váng. Kết quả siêu âm tử cung phần phụ cho thấy bệnh nhân có khối u xơ to như quả cam sành.

Đây là loại u xơ thường gây biến chứng rong kinh, rong huyết hơn các loại khác. Do tình trạng thiếu máu mức độ nặng nên bà được chỉ định truyền 2 đơn vị hồng cầu lắng. Tuy nhiên, sau truyền máu, tình trạng thiếu máu không cải thiện do bệnh nhân tiếp tục ra máu âm đạo.

Bác sĩ xử lý rong huyết và huyết khối cho bà T. Ảnh: T.P.

Không chỉ rong huyết, bà T. còn có huyết khối tĩnh mạch chậu ngoài và tĩnh mạch chậu chung trái. Huyết khối gây tắc hoàn toàn hệ tĩnh mạch sâu. Bà T. còn có tiền sử thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch đùi và khoeo được điều trị nội khoa tại bệnh viện 15 ngày (ra viện 25/12), đang sử dụng thuốc kháng đông đường uống tại nhà.

Trước tình huống này, bác sĩ phải xử lý trước tình trạng rong huyết và huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới, sau là bơm tắc nhánh động mạch nuôi u thành công trong 90 phút.

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Công Khánh (Phó khoa Chẩn đoán hình ảnh), điều trị tắc mạch có chỉ định khi u xơ tử cung gây đau bụng, rong kinh rong huyết, rối loạn tiểu tiện đại tiện…, trong trường hợp kích thước u dưới 10 cm (khuyến cáo) và bệnh nhân không muốn phẫu thuật. Nếu bệnh nhân chưa có con, cần thảo luận với bác sĩ sản khoa trong việc lựa chọn nút động mạch tử cung hay phẫu thuật nội soi bóc nhân xơ.

Tắc mạch là phương pháp không phẫu thuật nhằm triệt tiêu nguồn máu nuôi u xơ tử cung. Bác sĩ sử dụng một ống thông nhỏ và mềm đưa qua động mạch đùi để đi đến động mạch tử cung hai bên. Chất gây tắc được bơm vào và làm tắc hai động mạch tử cung. Khối u xơ sẽ bị hoại tử vô trùng, teo nhỏ dần vì thiếu máu, trở thành sẹo nhỏ.

Ưu điểm của điều trị tắc mạch là thủ thuật an toàn, hiệu quả trong u xơ tử cung, ít đau khi so với phẫu thuật, thời gian nằm viện ngắn, không mất máu trong thủ thuật, không cần can thiệp vào ổ bụng; không cần gây mê toàn thân, thẩm mỹ cao vì không có vết mổ. Thời gian trở lại làm việc bình thường của bệnh nhân ngắn (khoảng 6- 8 ngày), trong khi mổ thì thời gian này từ 6-8 tuần.

Đến chiều 7/1, bà T. đã tỉnh, tiếp xúc tốt, sinh tồn ổn, giảm đau vùng hạ vị, tình trạng rong huyết ổn định, hai chân bớt sưng, tiếp tục được theo dõi, điều trị tại khoa Sản.