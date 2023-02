Nguyên nhân Kang đáng sợ hơn Thanos

Phản diện "Quantumania" sẽ mở ra bước ngoặt lớn cho tương lai Phase 5 của MCU. Hắn được nhận xét là ác nhân đáng sợ hơn cả gã Titan Thanos.

Kang là phản diện lớn tiếp theo trong MCU sau Thanos.

Trả lời phỏng vấn tờ Screen Rant, Broussard - nhà sản xuất Quantumania - khẳng định Kang sẽ là một phản diện đáng mong chờ. Theo ông, kẻ chinh phạt đa vũ trụ thậm chí còn là mối đe dọa đáng ngại hơn cả Thanos.

“Tôi nghĩ điều khiến Kang trở nên đáng sợ là hắn cuốn tất cả vào một trận chiến cực kỳ khốc liệt. Cánh cửa dẫn đến đa vũ trụ đã bị bẻ khóa, như những gì khán giả chứng kiến trong sự kiện No Way Home hay Multiverse of Madness. Và việc đó đẩy nhân loại rơi vào thế hỗn loạn, hiểm nguy. Thanos là gã ác nhân đáng sợ nhưng Kang thậm chí có nhiều phiên bản. Vì lẽ đó, hắn càng trở nên khó đoán, nguy hiểm hơn”, Broussard tiết lộ.

Trước đó, trailer Quantumania tiết lộ thông tin Kang từng giết hại nhiều siêu anh hùng ở các dòng thời gian/vũ trụ khác. Điều này càng khiến khán giả tò mò liệu nhóm Avengers sẽ phải làm gì để ngăn cản kẻ chinh phạt đa vũ trụ này.

Jonathan Majors sẽ vào vai Kang trong Quantumania. Ảnh: Men's Health.

Lấy bối cảnh sau Endgame (2019), Quantumania viết tiếp câu chuyện phiêu lưu của siêu anh hùng Ant-Man (do Paul Rudd thủ vai) và The Wasp (Evangeline Lilly thủ vai). Nội dung phim tập trung đào sâu yếu tố đa vũ trụ đã manh nha trong các dự án trước đó như Loki, Spider-Man: No Way Home hay Doctor Strange 2.

Nam diễn viên Jonathan Majors đảm nhiệm vai diễn Kang trong phim. Trước đó, anh từng tham gia một số dự án như The Last Black Man in San Francisco (2019), Lovecraft Country (2020) hay series Loki (2021) của Disney +.