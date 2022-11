Nguyên nhân học sinh trường iSchool Nha Trang ngộ độc hàng loạt

Kết quả phân lập nuôi cấy mẫu phân ghi nhận tác nhân khiến hàng trăm học sinh trường iSchool Nha Trang ngộ độc, một trẻ tử vong là vi khuẩn Salmonella.

Tối 21/11, lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa cho biết đã xác định nguyên nhân gây ngộ cho hơn 600 học sinh trường iSchool Nha Trang.

Theo đó, kết quả phân lập nuôi cấy mẫu phân ghi nhận tác nhân khiến hàng trăm học sinh trường iSchool Nha Trang ngộ độc, một trẻ tử vong là vi khuẩn Salmonella.

Vụ ngộ độc làm 648 học sinh trường iSchool Nha Trang nhập viện. Ảnh: Xuân Hoát.

Cùng ngày, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo các bệnh viện phối hợp với đoàn chuyên gia trường iSchool Nha Trang (vừa ra Nha Trang sáng 21/11 - PV) để hỗ trợ trong công tác điều trị, đồng thời huy động nguồn lực phục vụ công tác điều trị, phục hồi sức khỏe của các cháu.

Tỉnh Khánh Hòa cũng giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp cơ quan đơn vị, địa phương điều tra xem xét tính chất vụ việc; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tại các bệnh viện có học sinh điều trị và nhà trường cho đến khi các cháu hồi phục hoàn toàn; giao Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo, sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát các trường có, bếp ăn bán trú, bếp ăn tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khách sạn, nhà hàng lớn trên địa bàn.

Hiện, đoàn công tác của Bộ Y tế gồm 5 người đã vào hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa, trong đó có Phó cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh làm trưởng đoàn cùng một số chuyên gia của Trung tâm chống độc - Bệnh viện Bạch Mai. Sáng 22/11, đoàn công tác làm việc với Sở Y tế Khánh Hòa.

Theo Sở Y tế Khánh Hòa, hơn 200 bệnh nhân trong gần 650 học sinh trường iSchool Nha Trang nhập viện cấp cứu sức khỏe đã tạm ổn định. 21 ca bị nặng cũng đã qua cơn nguy kịch, đang được chăm sóc, theo dõi chặt chẽ.

Chiều 21/11, nguồn tin của Zing cho biết sáng cùng ngày UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc họp để nghe sở, ngành báo cáo về vụ ngộ độc ở iSchool Nha Trang. Tại cuộc họp này, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa báo cáo đang điều tra vụ việc và vẫn chưa khởi tố vụ án. Trong khi đó, lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa cho biết vẫn chưa có kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn lấy từ trường iSchool Nha Trang. Dự kiến ngày 23/11 mới có kết quả.