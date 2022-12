Nguyên nhân Harry Kane đá hỏng quả phạt đền thứ hai

“Có quá nhiều thời gian cho việc kiểm tra VAR. Nếu Kane có cơ hội đặt bóng xuống và sút nó ngay lập tức, cậu ấy có thể ghi bàn. Tuy nhiên, trong thời gian chờ, cậu ấy suy nghĩ quá nhiều”, Jurgen Klinsmann chia sẻ trên The Telegraph.

Cựu tiền đạo Đức cho biết bản thân là fan của Harry Kane. Ông đưa ra giả thuyết về việc tiền đạo Anh bị phân tâm bởi thời gian VAR hoạt động. Cựu sao tuyển Đức cho rằng khi cảm xúc và sự tập trung bị xao nhãng, chất lượng các cú sút của tiền đạo có thể bị ảnh hưởng.

Kane thành công trong pha đá phạt đền đầu tiên ở phút 54 giúp tuyển Anh gỡ hòa 1-1 trước Pháp. Từ lúc nhận quyết định tới lúc thực hiện thành công, Kane không bị phân tâm quá nhiều. Tới quả phạt đền thứ hai ở phút 85, anh sút hỏng khiến tuyển Anh không thể gỡ hòa 2-2, qua đó dừng bước trước đương kim vô địch Pháp.

Cùng nhìn vấn đề dưới góc độ tâm lý, Geir Jordet, Giáo sư Trường Khoa học thể thao Na Uy, cho rằng Kane không có sự hỗ trợ của đồng đội trong lúc chờ đá quả phạt đền thứ hai.

“Trong quả phạt đền đầu tiên, Jordan Henderson lấy bóng đưa Kane và hộ tống anh ta vào vùng cấm, đồng thời đảm bảo rằng không cầu thủ Pháp nào có thể tiếp cận Kane để chơi trò tâm lý”, Geir Jordet chia sẻ trên trang cá nhân.

Kane không có được sự hỗ trợ cần thiết khi Henderson bị thay ra. Anh khá cô đơn khi bước lên sút phạt đền và cuối cùng không thắng được người đồng đội ở Tottenham Hugo Lloris.

“Trong 30 giây đầu tiên sau quyết định của VAR, Kane ở một mình, xung quanh chỉ có các cầu thủ Pháp. Đây không hẳn là vấn đề lớn, nhưng nó khiến cậu ấy dễ bị tổn thương”, Jordet phân tích.

Jordet cũng nhắc đến việc Jude Bellingham xuất hiện để an ủi Kane, coi đây là một dấu hiệu cho thấy tiềm năng lãnh đạo của cầu thủ này với tuyển Anh trong tương lai.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

