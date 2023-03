Nguyên nhân gây viêm họng kèm sưng hạch

Viêm họng kèm sưng hạch bạch huyết thường là dấu hiệu của nhiều căn bệnh nhiễm trùng như cảm lạnh, cúm, sởi hay viêm amidan.

Nhiều căn bệnh nhiễm trùng có thể gây ra tình trạng viêm họng và sưng hạch. Ảnh: Emedihealth.

Đau họng và sưng hạch là tình trạng rất phổ biến thường xảy ra cùng nhau. Điều này là do nếu bị đau họng, rất có thể bạn bị bệnh và các hạch bạch huyết đang phản ứng.

Mũi và cổ họng là một trong những điểm xâm nhập chính của vi trùng xâm nhập vào cơ thể. Vì vậy, các cơ quan này thường xuyên bị nhiễm trùng nhẹ. Khi đó, cơ thể phản ứng bằng cách tạo ra và gửi các tế bào bạch cầu để tiêu diệt vi trùng. Các hạch bạch huyết sưng lên khi có đầy tế bào bạch cầu.

Cơ thể có khoảng 600 hạch bạch huyết. Chúng thường sưng lên gần bất kỳ bộ phận cơ thể nào bị bệnh hoặc bị thương. Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến có thể gây viêm họng và sưng hạch.

Cảm lạnh thông thường

Theo Healthline, cảm lạnh thông thường là bệnh nhiễm trùng hệ hô hấp trên. Cùng với đau họng, cảm lạnh có thể gây ra sổ mũi, sốt, tắc nghẽn, ho. Trẻ em có nhiều khả năng bị cảm lạnh hơn, nhưng người lớn vẫn có thể mắc vài lần mỗi năm.

Cảm lạnh do virus gây ra và do đó không thể chữa khỏi bằng kháng sinh. Người lớn có thể dùng thuốc không kê đơn (OTC) để điều trị các triệu chứng, nhưng hầu hết loại thuốc cảm lạnh đều không an toàn cho trẻ sơ sinh.

Cảm lạnh không nguy hiểm trừ khi bạn bị biến chứng nghiêm trọng, chẳng hạn khó nuốt hoặc khó thở. Gọi cho bác sĩ nếu cảm lạnh gây khó thở hoặc nếu bạn có các triệu chứng nghiêm trọng khác, chẳng hạn đau họng, đau xoang hoặc đau tai.

Cúm

Giống cảm lạnh, cúm là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do virus phổ biến. Virus cúm khác với virus gây cảm lạnh thông thường. Tuy nhiên, các triệu chứng của chúng gần như giống nhau. Thông thường, cúm phát triển đột ngột hơn và các triệu chứng nghiêm trọng hơn.

Những người có nguy cơ bị biến chứng do cúm là trẻ nhỏ, người lớn tuổi và bất kỳ ai mắc bệnh mạn tính có hệ thống miễn dịch suy yếu. Nếu bạn xuất hiện các triệu chứng cúm và có nguy cơ bị biến chứng, hãy gọi ngay cho bác sĩ. Hiếm khi bệnh cúm có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và gây tử vong.

Viêm họng, sưng hạch, ho hay hắt hơi là những triệu chứng điển hình của bệnh cúm hay cảm lạnh thông thường. Ảnh: Medicalnewstoday.

Viêm họng

Nhiễm trùng cổ họng do vi khuẩn phổ biến nhất là viêm họng liên cầu khuẩn. Nó do vi khuẩn Streptococcus pyogenes gây ra. Viêm họng liên cầu khuẩn có thể khó phân biệt với cảm lạnh.

Nếu bạn bị đau họng nghiêm trọng và sốt, hãy đến gặp bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị khẩn cấp. Viêm họng liên cầu khuẩn được điều trị bằng thuốc kháng sinh.

Sởi

Sởi là bệnh nhiễm virus phổ biến ở trẻ em hơn người lớn. Các triệu chứng bao gồm sốt, ho khan, đau họng, sưng hạch, phát ban đặc hiệu với virus. Bệnh sởi thường được ngăn ngừa bằng vaccine. Bệnh này cần được điều trị bởi bác sĩ chuyên khoa vì có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng.

Viêm amidan

Bất kỳ tình trạng viêm amidan nào, kể cả do nhiễm virus hoặc vi khuẩn, đều được gọi là viêm amidan. Bạn có một vài amidan tạo thành một vòng quanh miệng và vùng trên cổ họng. Các thành phần của nó phản ứng nhanh chóng với bất kỳ vi trùng nào xâm nhập vào mũi hoặc miệng.

Nếu amidan gây đau hoặc sưng lên khiến bạn khó thở, hãy gọi trợ giúp y tế khẩn cấp. Viêm amidan do virus thường có thể được điều trị tại nhà bằng bổ sung nhiều nước, nghỉ ngơi và thuốc giảm đau.

Nhiễm trùng tai

Đau họng, sưng hạch ở cổ và nhiễm trùng tai thường đi cùng nhau. Điều này là do đau họng và nghẹt mũi có thể gây ra hoặc liên quan đến nhiễm trùng tai. Lý do khác là nhiễm trùng tai có thể khiến các tuyến sưng lên và cơn đau dễ lan xuống cổ họng và miệng.

Nhiễm trùng tai thường không nghiêm trọng, tuy nhiên, những trường hợp nặng có thể gây ra các vấn đề lâu dài như tổn thương não và mất thính giác.

Đau họng, sưng hạch và nhiễm trùng tai là những triệu chứng thường đi kèm với nhau. Ảnh: Usatoday.

Nhiễm trùng răng

Tương tự nhiễm trùng tai, vị trí và sự hiện diện của nhiễm trùng ở răng có thể gây đau họng và sưng hạch. Các hạch bạch huyết sưng lên khi răng mọc, bạn có thể cảm thấy đau khắp miệng và cổ họng.

Răng bị nhiễm trùng cần được chăm sóc y tế khẩn cấp để ngăn ngừa biến chứng nghiêm trọng và vì sức khỏe răng miệng rất quan trọng đối với cuộc sống hàng ngày.

Chấn thương

Đôi khi đau họng không phải do bệnh tật mà chấn thương. Các tuyến vẫn có thể sưng lên khi cơ thể tự sửa chữa. Chấn thương họng bao gồm:

Nói quá nhiều.

Chứng ợ nóng.

Trào ngược dạ dày thực quản (GERD).

Đi khám bác sĩ nếu bạn bị đau dữ dội hoặc gặp bất kỳ khó khăn nào trong cuộc sống hàng ngày khi bị đau họng.

Ung thư hạch hoặc HIV

Hiếm khi đau họng và sưng hạch là dấu hiệu của một bệnh gì đó rất nghiêm trọng. Ví dụ, chúng có thể là triệu chứng của bệnh ung thư như ung thư hạch, hoặc thậm chí là khối u ung thư rắn mà sau đó sẽ lan đến hệ bạch huyết.

Hoặc chúng có thể là triệu chứng của virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV). Các triệu chứng của người bệnh có thể tương tự những bệnh trên nhưng thường đi kèm với dấu hiệu hiếm gặp như đổ mồ hôi ban đêm, sụt cân không rõ nguyên nhân và các bệnh nhiễm trùng khác.