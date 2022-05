Nguyên nhân gây thừa cân, béo phì ở trẻ giai đoạn giãn cách

Ít quan tâm đến chỉ số BMI: WHO đánh giá tình trạng thừa cân béo phì ở trẻ dựa vào chỉ số BMI hoặc chỉ số cân nặng và chiều cao (tùy độ tuổi). Tuy nhiên, không nhiều cha mẹ Việt quan tâm đến chỉ số này. Theo kết quả Tổng điều tra dinh dưỡng toàn quốc 2019 - 2020 của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, có khoảng 53% phụ huynh không biết con mình bị thừa cân. Do đó, cha mẹ ít can thiệp vào chế độ ăn cũng như thói quen sinh hoạt, khiến trẻ tăng cân nhanh. Nếu phát hiện chỉ số BMI của con quá cao, cha mẹ cần giúp con kiểm soát cân nặng bằng cách thay đổi chế độ sinh hoạt, cân đối dinh dưỡng và tham khảo sữa đặc trị cho trẻ có nguy cơ béo phì, đơn cử là Nutifood GrowPLUS+ Trắng. Công thức hệ chất xơ Fiber Balance kết hợp 29 loại vitamin, khoáng chất trong sữa có thể giúp con kiểm soát cân nặng, chiều cao theo chuẩn BMI.