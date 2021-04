Nguyên nhân gây bệnh sùi mào gà

Phụ nữ mang thai mắc sùi mào gà có khiến thai nhi bị lây nhiễm? Có

Không Theo bác sĩ Trung, thai nhi thường an toàn khi nằm trong tử cung người mẹ và không bị lây nhiễm trực tiếp từ bộ phận sinh dục người mẹ nếu không có can thiệp đặc biệt. Tuy nhiên, nó sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến thai nhi do ở phụ nữ có thai, sùi mào gà thường phát triển nhiều và nhanh. Các tổn thương sùi mào gà dễ chảy máu, loét gây nhiễm trùng, từ đó ảnh hưởng thể trạng người mẹ và gián tiếp tác động đến thai nhi.