Nguyên nhân dàn V.I.P của 'Squid Game' bị chê trách

Trên Internet, nhiều khán giả phàn nàn về diễn xuất của dàn diễn viên thủ vai khách V.I.P trong "Squid Game". Theo các diễn viên, nguyên nhân chính nằm ở chất lượng kịch bản.

Trong Squid Game, dàn khách V.I.P là các tỷ phú đeo mặt nạ động vật mạ vàng, tới đảo để hưởng lạc và chứng kiến nhóm nhân vật chính cạnh tranh sinh tồn. Đây cũng là nhóm nhân vật duy nhất thoại hoàn toàn bằng tiếng Anh. Thủ vai các V.I.P là dàn diễn viên ngoại quốc.

Trên Internet, khán giả phê bình nhóm nghệ sĩ diễn cứng nhắc và gượng gạo. So với dàn diễn viên Hàn Quốc, sự chênh lệch về chất lượng là quá lớn. Mới đây, trong bài phỏng vấn với The Guardian, các diễn viên ngoại quốc thủ vai dàn V.I.P đã chia sẻ cảm xúc cũng như phân trần về diễn xuất trong Squid Game.

Tạo hình ấn tượng của nhóm khách V.I.P với mặt nạ vàng sáng bóng và áo quần là lượt.

Nhân vật do nam diễn viên Geoffrey Giuliano thủ vai là người duy nhất gỡ bỏ mặt nạ trên màn ảnh. Ông không phiền lòng vì phản hồi của khán giả. Ngược lại, Daniel C Kennedy, người đeo mặt nạ đầu trâu, cảm thấy căng thẳng khi bị chê. Kennedy mắc chứng trầm cảm và gặp khó khăn khi đương đầu với chỉ trích từ người dùng Internet.

John D Michael, nam diễn viên thủ vai tỷ phú đeo mặt nạ sư tử, đã có kinh nghiệm diễn xuất trong nhiều bộ phim Hàn Quốc. Anh đã suy nghĩ về những lời chỉ trích từ công chúng và rút ra một vài kết luận xoay quanh vấn đề này.

Michael cho rằng vấn đề lớn của Squid Game nằm ở chất lượng các đoạn hội thoại giữa nhóm khách V.I.P. Anh nói: “Lời thoại tiếng Anh của chúng tôi được một người không thạo ngoại ngữ dịch, đôi khi họ còn dùng Google Dịch.Nó nghe rất thiếu tự nhiên. Chúng tôi cũng không được đọc toàn bộ kịch bản. Nhà sản xuất chỉ cung cấp nội dung các cảnh có nhóm khách V.I.P nên chúng tôi hoàn toàn mù tịt về bức tranh toàn cảnh”.

Nam diễn viên nhận xét sự can thiệp trong khâu hậu kỳ cũng đóng góp vào màn trình diễn gượng gạo của nhóm V.I.P. Quan điểm nhận được sự đồng tình của Geoffrey Giuliano. Ông lấy ví dụ về một câu thoại của mình đã bị chỉnh sửa ở hậu kỳ, nghe rất ngô nghê.

Nam diễn viên Geoffrey Giuliano phiền lòng vì lời thoại tiếng Anh thiếu tự nhiên.

“Ở cảnh đầu tiên trong Squid Game, bạn nghe nhân vật của tôi nói ‘Nơi này mang sự xả láng đến cho các vị’ (Nguyên văn: Listen, I’ll give anybody some slack). Người thường đâu có nói thế. Họ nói ‘Các vị cứ xả láng ở đây’ (I’ll cut anybody some slack). Trong bản phim chính thức, họ đã sửa lời tôi theo cách chẳng giống ai (sử dụng từ give thay vì cut)”, Giuliano nói.

Các diễn viên cũng cho rằng nhân vật mình thủ vai bị xây dựng quá một chiều. Nhóm khách V.I.P được phóng đại thành những kẻ nhà giàu hủ bại, thối nát, không có tâm hồn.

Bất chấp diễn xuất bị chỉ trích, nhóm nhân vật V.I.P vẫn đóng vai trò quan trọng trong Squid Game. Dù xuất hiện trong thời lượng ngắn, họ vẫn cho thấy sự đối lập như đêm với ngày giữa người giàu kẻ nghèo, thiểu số quyền lực và những người nằm dưới đáy xã hội.