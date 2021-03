Nguyên nhân đàn em Dũng 'Trọc' bị truy nã

Theo cảnh sát, Nam liên quan đến một vụ gây rối trật tự công cộng. Anh ta từng có 4 tiền án.

Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội, đang tạm giam Bùi Ngọc Nam (41 tuổi, ở tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo công an, Nam có một "đàn em" tên Sáng. Khoảng cuối tháng 9/2020, Sáng xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người ở huyện Sóc Sơn nên nhờ "đàn anh" đi cùng để giải quyết.

Nam (bìa trái) cùng Dũng "Trọc" Hà Đông. Ảnh: Công an Hà Nội.

Ngày 25/9/2020, Nam cùng Sáng và khoảng 13 người khác đem theo hung khí đến một quán bia ở thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, để giải quyết mâu thuẫn với nhóm đối thủ khoảng 9 người.

Khi hai nhóm đánh nhau, Nam cùng đồng bọn lấy cốc, bát, chai bia... của quán nhậu để ném đối thủ. Sau đó, họ tiếp tục dùng hung khí truy đuổi nhau qua nhiều tuyến đường. Nhóm của Nam còn chặn ôtô của một người trong nhóm đối thủ để đập phá.

Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Sóc Sơn đã khởi tố vụ án Cố ý làm hư hỏng tài sản để điều tra vụ việc. Sau quá trình điều tra, trích xuất camera giám sát, cảnh sát tiếp tục khởi tố 14 người trong cuộc hỗn chiến về tội Gây rối trật tự công cộng, trong đó có Bùi Ngọc Nam. Thế nhưng, Nam bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị Công an huyện Sóc Sơn phát lệnh truy nã.

Đến đầu tháng 3, Công an phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, phát hiện Nam thường xuyên đi lang thang trên địa bàn. Sau khi xác minh, trưa 16/3, cảnh sát bắt giữ Nam khi bị can xuất hiện ở phố Lý Thường Kiệt. Công an phường Hàng Bài sau đó đã bàn giao lại bị can cho Công an huyện Sóc Sơn để điều tra theo thẩm quyền.

Theo nhà chức trách, Nam đã có 4 tiền án, là đàn em của giang hồ Dũng "Trọc" Hà Đông (người cũng bị Công an TP Hòa Bình khởi tố về tội Tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy hồi tháng 9/2020).