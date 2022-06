Nguyên nhân cô gái 19 tuổi tử vong sau khi hát karaoke

Đêm 14/6, C. cùng nhóm bạn đến hát tại quán karaoke Thanh Thảo (Hải Dương) rồi sử dụng ma túy. Sáng hôm sau, cô gái 19 tuổi tử vong.

Công an TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, đang mở rộng điều tra vụ án Tổ chức sử dụng trái phép chât ma túy xảy ra tại quán karaoke Thanh Thảo, xã Quyết Thắng, TP Hải Dương.

Quản lý quán karaoke cùng nhóm người sử dụng ma túy. Ảnh: Công an Hải Dương.

Theo cơ quan chức năng, 7h ngày 15/6, công an TP nhận tin báo từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương về trường hợp chị C. (19 tuổi, quê An Giang) được một nhóm người đưa đến cấp cứu nhưng đã tử vong. Các bác sĩ tại đây kết luận cô gái này tử vong ngoại viện.

Cảnh sát đã triệu tập, lấy lời khai những người liên quan và xác định khoảng 23h20 ngày 14/6, chị C. cùng nhóm 5 người khác đến quán karaoke Thanh Thảo để hát. Lúc này, Cao Văn Dũng (37 tuổi) và Phạm Văn Hùng (36 tuổi) lấy 6 viên ma túy tổng hợp cho cả nhóm sử dụng rồi nghỉ ngay tại phòng.

Đến 6h20 ngày 15/6, chị C. bất tỉnh và được 5 người bạn đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Công an TP Hải Dương đã triệu tập nhóm bạn của cô gái 19 tuổi cùng quản lý quán karaoke để làm rõ vụ việc.