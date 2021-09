Nguyên nhân cái chết ở tuổi 16 của diễn viên 'The Flash'

Cơ quan điều tra xác nhận Logan Williams chết vì ngộ độc thuốc vào tháng 4/2020.

Theo People, hơn một năm sau khi Logan Williams qua đời, nguyên nhân đầy đủ của vụ việc mới được công bố. Trong báo cáo ngày 9/9, cơ quan điều tra ở British Columbia xác nhận nam diễn viên mất vì "ngộ độc thuốc fentanyl do dùng quá liều".

Trường hợp của Logan được cảnh sát xếp vào dạng "vô tình dùng quá liều", bởi nam diễn viên không có chủ đích sử dụng quá nhiều thuốc, mà do Logan không kiểm soát được lượng fentanyl nạp vào cơ thể.

Tờ USA Today viết: "Fentanyl là thuốc giảm đau thuộc nhóm opioid (có tính chất gây nghiện). Ngay cả một lượng nhỏ cũng được chứng minh là có khả năng gây độc".

Logan Williams qua đời khi mới 16 tuổi. Ảnh: People.

Marlyse Williams - mẹ của Logan - phát hiện con trai dùng cần sa khi mới 13 tuổi, nhưng không chắc chắn lúc nào Logan bắt đầu đụng tới fentanyl. Nam diễn viên được kể đã rất khổ sở trong việc chống lại cơn nghiện.

Trong cuộc phỏng vấn trên New York Post, bà Marlyse nói "Logan phủ nhận nghiện ngập vì thằng bé quá xấu hổ". Ở cương vị người mẹ, Marlyse đã làm tất cả để giúp con.

Bà Marlyse quyết định chia sẻ câu chuyện của con trai với hy vọng có thể làm thức tỉnh những gia đình khác trong hoàn cảnh tương tự.

"Logan là tài năng đặc biệt. Cậu bé có trái tim nhân hậu và tinh thần mạnh mẽ, dễ lan tỏa đến cộng đồng. Tất cả chúng tôi sẽ nhớ Logan. Cùng cầu nguyện cho Logan được yên nghỉ", đại diện của nam diễn viên chia sẻ.

Logan Williams được xác nhận qua đời vào tháng 4/2020, lúc mới 16 tuổi. Một tháng sau, bà Marlyse nói rằng fentanyl là nguyên nhân gây ra sự đau buồn này, nhưng khi đó cảnh sát chưa xác nhận.

Theo People, Logan Williams quen mặt với vai siêu anh hùng tốc độ lúc nhỏ trong tác phẩm truyền hình The Flash. Bên cạnh đó, ngôi sao tuổi teen còn xuất hiện trong phim When Calls the Heart, Supernatural và The Whispers.