Nguyên nhân cái chết của nữ diễn viên ‘Super Sentai’

Mana Kinjo qua đời ở tuổi 24 sau vài tháng tạm rời xa ngành giải trí. Sự ra đi của nữ diễn viên “Super Sentai” khiến khán giả tiếc nuối.

Ngày 6/12, Sina đưa tin nữ diễn viên Nhật Bản Mana Kinjo qua đời hôm 1/12. Sau khi lo liệu xong tang lễ, công ty quản lý của cô mới thông báo cho người hâm mộ.

"Mana Kinjo đã rất nỗ lực để trở lại công việc. Đáng tiếc thay, điều đó không thể trở thành hiện thực. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho cô ấy. Mana là một người vụng về nhưng rất chăm chỉ, nỗ lực làm việc. Cầu nguyện cho Mana. Hy vọng nơi thiên đường, cô ấy luôn nở nụ cười", công ty quản lý của nữ diễn viên viết.

Mana Kinjo qua đời ở tuổi 24 do bệnh ung thư.

Khán giả bất ngờ vì sự ra đi đột ngột của ngôi sao loạt phim Super Sentai: Kishiryu Sentai Ryusoulger (Siêu chiến đội: Chiến đội kỵ sĩ long Ryusoulger). Công ty quản lý không công bố nguyên nhân cái chết của nữ diễn viên. Tuy nhiên, theo truyền thông Nhật Bản, Mana Kinjo đã phải chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư trong ba năm qua.

Sina cho biết từ năm 2017, Mana Kinjo đã phát hiện mình mang bệnh và xin nghỉ ngơi một thời gian để điều trị. Đến cuối năm 2019, bệnh ung thư tái phát, cô xin nghỉ lần hai để sang Mỹ tiến hành trị liệu. Tuy nhiên, nữ diễn viên không thể qua khỏi.

Vẻ đẹp trong sáng của Mana Kinjo trước khi qua đời.

Mana Kinjo sinh năm 1996. Cô gia nhập ngành giải trí từ năm 2013 trong vai trò người mẫu. Sau đó, người đẹp lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và tham gia các dự án Second Summer, Never See You Again, The Last Train Bound For Nagoya, Super Sentai: Kishiryu Sentai Ryusoulger...

Trước khi qua đời, nữ diễn viên được nhận xét là người lạc quan, yêu đời, luôn truyền tải năng lượng tích cực đến người hâm mộ.