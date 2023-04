Nguyên nhân ban đầu vụ người đàn ông tử vong ở vỉa hè chung cư

Chiều 15/4, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông tử vong được phát hiện tại chung cư ở phường An Phú.

https://vov.vn/xa-hoi/nguyen-nhan-ban-dau-vu-nguoi-dan-ong-tu-vong-tai-via-he-chung-cu-post1014128.vov