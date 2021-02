Nguyên mẫu tội phạm ấu dâm phim 'Hope' nhận trợ cấp của chính phủ

Chính quyền thành phố Ansan đã thông qua đơn xin trợ cấp của Cho Doo Soon - nguyên mẫu tội phạm ấu dâm trong phim "Hope" (2013).

Theo Segye Ilbo, ngày 3/2, chính quyền thành phố Ansan đã thông qua đơn xin trợ cấp của vợ chồng Cho Doo Soon. Nguyên mẫu tội phạm ấu dâm trong phim Hope sẽ được nhận trợ cấp 1,2 triệu won/tháng.

Cho Doo Soon ra tù từ tháng 12/2020. Sau đó, Cho đã nộp đơn xin trợ cấp lên chính quyền với lý do bản thân đã 65 tuổi, không còn khả năng lao động. Vợ Cho Doo Soon có bệnh mạn tính, và không thể xin việc làm do ảnh hưởng của chồng. Hiện, hai vợ chồng Cho không có nhà riêng, phải đi thuê phòng trọ.

Tội phạm ấu dâm Cho Doo Soon nộp đơn xin trợ cấp xã hội sau khi ra tù.

Theo như một quan chức trong ngành, với hoàn cảnh trên, Cho Doo Soon đạt tiêu chuẩn nhận trợ cấp sinh hoạt xã hội. Sau nhiều ngày xem xét, hồ sơ của tên tội phạm ấu dâm được thông qua vào cuối tháng 1.

Truyền thông Hàn cho biết Cho Doo Soon và vợ sẽ nhận 1,2 triệu won/tháng, gồm 300.000 won trợ cấp xã hội cho người trên 65 tuổi, 620.000 won tiền sinh hoạt phí cơ bản cho hai người và trợ cấp nhà ở là 260.000 won.

Đơn trợ cấp được thông qua, vợ chồng Cho Doo Soon cũng được nhận khoản tiền trợ cấp bù cho tháng 12 và tháng 1. Thông tin trên khiến công chúng Hàn Quốc tức giận. Hơn 64.000 người đã ký vào bản kiến nghị yêu cầu chính phủ hủy bỏ chế độ trợ cấp của Cho Doo Soon.

"Không thể nào ai nộp đơn cũng được xét duyệt. Tội phạm tình dục và những người quấy rối nên bị tước quyền xin trợ cấp. Tôi không thể làm việc vất vả, đống thuế suốt 20-30 năm rồi tiền thuế ấy lại phung phí vào một kẻ như Cho Doo Soon", một khán giả chia sẻ quan điểm trong bài đăng trên Naver.

"Tôi làm việc vất vả suốt tháng cũng chỉ kiếm được bằng ấy tiền. Nhưng hắn ngồi không cũng được nhận 1,2 triệu won/tháng? Chính phủ đang nhắm mắt làm ngơ với ý kiến của người dân sao", "Nạn nhân đáng thương, cô bé chịu tàn tật cả đời nhưng lại không được trợ cấp", "Cưỡng hiếp em bé 9 tuổi, phá hủy nội tạng của bé, và giờ vẫn được nhận 1,2 triệu won trợ cấp từ chính phủ. Trong khi đó, nạn nhân phải đeo thiết bị y tế hỗ trợ suốt đời mà không được hưởng bất cứ điều gì. Nhìn trường hợp này, ai còn muốn tuân thủ pháp luật nữa?"... là một số bình luận của khán giả.

Khán giả Hàn Quốc tức giận khi nguyên mẫu tội phạm phim Hope được nhận trợ cấp 1,2 triệu won/tháng.

Trước thắc mắc của dư luận, chính quyền thành phố Ansan cho biết đơn xin trợ cấp của Cho Doo Soon được xét duyệt dựa trên tiêu chuẩn về hệ thống phúc lợi xã hội, được áp dụng cho toàn thể người dân.

Cho Doo Soon đã ra tù và lấy lại quyền công dân, nên hoàn toàn có quyền hưởng phúc lợi xã hội dựa trên tiêu chuẩn nhân đạo cơ bản. Chính quyền địa phương chỉ dựa theo chính sách của nhà nước để duyệt đơn xin trợ cấp, không có bất kỳ phân biệt hay ưu đãi nào, theo trích dẫn của Segye Ilbo.