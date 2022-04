Nguyên giám đốc Sở TN&MT Khánh Hòa: 'Chính bị cáo ngộ nhận'

Sáng 5/4, TAND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án Vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và biệt thự sông núi Vĩnh Trung, thuộc khu vực núi Chín Khúc.

Bảy bị cáo liên quan vụ án gồm: Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh (cùng là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Đào Công Thiên (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh), Lê Mộng Điệp, Võ Tấn Thái (cùng là cựu Giám đốc Sở TN&MT), Lê Văn Dẽ (cựu Giám đốc Sở Xây dựng) và Trần Văn Hùng (cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở TN&MT). Họ cùng bị truy tố tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo quy định tại khoản 3 Điều 229 BLHS với khung hình phạt 5-12 năm tù.

Tại phiên xét xử buổi sáng, HĐXX tiếp tục phiên xét hỏi nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Lê Mộng Điệp về việc ký 3 tờ trình tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định cấp, giao đất trái pháp luật tại dự án Cửu Long Sơn Tự.

Theo cáo buộc, ngày 9/7/2012, bị cáo Trần Văn Hùng trình ông Lê Mộng Điệp ký văn bản số 278 đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa giao 123,28 ha đất cho Công ty Khánh Hòa để thực hiện dự án khu biệt thự và du lịch sinh thái Đất Lành - khu B. Trong đó, đất rừng sản xuất 81 ha, đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất 32,53 ha, đất nông nghiệp khác 8,1 ha, đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 1,74 ha.

Cùng ngày, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng đã ký quyết định giao 123,28 ha đất cho Công ty Khánh Hòa thời hạn thuê 50 năm.

Ngày 23/6/2014, Công ty Khánh Hòa có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị cho mở rộng dự án lên hơn 513 ha. Ba ngày sau, ông Nguyễn Chiến Thắng ký văn bản đồng ý chủ trương, trong đó giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với diện tích hơn 137 ha, miễn tiền sử dụng đất khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ phục hồi môi trường rừng diện tích gần 373 ha.

Ngày 30/6/2014, ông Trần Văn Hùng trình ông Lê Mộng Điệp ký văn bản số 560B đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa giao hơn 513 ha đất (tăng 390,25 ha so với diện tích ban đầu là 123,28 ha) có thu tiền sử dụng đất cho Công ty Khánh Hòa.

Ngày 14/3/2015, Công ty Khánh Hòa có văn bản đề nghị về việc xin điều chỉnh diện tích sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tăng thêm 1,7 ha. Ngày 25/3/2015, bị cáo Thắng ký văn bản đồng ý chủ trương cho điều chỉnh tăng diện tích đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp ở dự án trên.

Đến ngày 9/4/2015, bị cáo Hùng trình ông Điệp ký tờ trình số 198 thẩm định hồ sơ, đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh nội dung quyết định giao đất tháng 6/2014 và 4/2015.

Dự án Cửu Long Sơn Tự chưa có giấy điều chỉnh chứng nhận đầu tư nhưng cựu Chủ tịch Nguyễn Chiến Thắng vẫn ký quyết định cho phép điều chỉnh diện tích các loại đất. Cụ thể, đất trồng rừng sản xuất hơn 107 ha, đất khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ phục hồi môi trường rừng gần 380 ha, đất nông nghiệp khác 30 ha và đất thương mại dịch vụ hơn 5,2 ha.

Tại tòa, bị cáo Điệp nói sau này mới biết là dự án chưa có giấy chứng nhận đầu tư theo luật định. “Bị cáo tưởng Công ty Khánh Hòa đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư rồi và tin tưởng dự án có sự chỉ đạo của UBND tỉnh nên ký tờ trình 560B”, ông Điệp trả lời.

Bị cáo Điệp khai rằng ông tham mưu UBND tỉnh giao đất cho doanh nghiệp vì nghĩ rằng việc này nhằm bảo vệ rừng, không phải để kinh doanh. Tuy nhiên, HĐXX chỉ ra rằng trong văn bản tham mưu và quyết định giao đất, ngoài đất trồng rừng còn có nhiều loại đất khác. Lúc này, ông Điệp thừa nhận biết việc này và phân bua rằng bị cáo ký tờ trình vì nghĩ đã có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Về tính pháp lý của các tờ trình đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa giao đất, HĐXX cho rằng Nghị định 46 của Chính phủ có hiệu lực áp dụng đến 2010, trong khi dự án Cửu Long Sơn Tự được làm thủ tục, giao đất, dự án trong giai đoạn 2012-2015. “Đến tháng 4/2013, Chính phủ mới ban hành Nghị quyết 52, vậy bị cáo ký các tờ trình đề nghị giao đất căn cứ vào tính pháp lý nào?”, HĐXX truy vấn.

Bị cáo Điệp nói lúc đó chỉ căn cứ vào quy hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. “Trong tờ trình của Chi cục Quản lý đất đai có nhiều nội dung nên bị cáo không đọc hết. Bị cáo bám vào công văn của tỉnh, tờ trình của Chi Cục quản lý đất đai để ký tờ trình cho mở rộng diện tích ở dự án Cửu Long Sơn Tự”, ông Điệp nói.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Mộng Điệp nhiều lần nhắc lại việc ký 3 tờ trình liên quan dự án Cửu Long Sơn Tự là làm theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa. Ngoài ra, Sở TN&MT cũng căn cứ vào văn bản của Sở NN-PTNT về thẩm định thiết kế cơ sở về trồng rừng và bảo vệ rừng trên núi Chín Khúc.

Bị cáo Lê Mộng Điệp nói rằng Sở TN&MT không tham gia quá trình triển khai dự án. “Một số tờ trình do bị cáo ký, do nhận thức tại thời điểm đó đúng, tuy nhiên theo quy định pháp luật là chưa đúng. Chính bị cáo ngộ nhận...”, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa nói.

Chiều 5/4, phiên xử tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo trong vụ án.

Tháng 3/2019, Zing.vn có loạt bài phản ánh về các sai phạm khi UBND tỉnh Khánh Hòa giao, cấp phép cho Công ty Công ty TNHH sản xuất và xây dựng Khánh Hòa thực hiện 2 dự án trên núi Chín Khúc. Sau phản ánh, tháng 10/2019, lãnh đạo Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, rà soát hàng loạt các vấn đề các dự án khu vực núi Chín Khúc.

Ngày 8/6/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố vụ án Vi phạm các quy định về quản lý đất đai, xảy ra tại dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung, khu vực núi Chín Khúc.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can, thực hiện các lệnh khám xét chỗ ở và bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Chiến Thắng và ông Lê Đức Vinh. Các bị can Đào Công Thiên, Lê Mộng Điệp, Võ Tấn Thái, Lê Văn Dẽ và Trần Văn Hùng lần lượt bị khởi tố, bắt giam sau đó.