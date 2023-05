Nguyên giám đốc công ty bị bắt tạm giam

VKSND tỉnh Bắc Giang phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam Thái Văn Vĩnh (SN 1966), nguyên giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vĩnh Long.

Theo tài liệu điều tra, Công ty TNHH một thành viên Vĩnh Long được cấp giấy phép thăm dò và khai thác khoáng sản tại khu vực núi Bòng, thôn Phú Bòng, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, từ năm 2018.

Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay, ông Vĩnh nhiều lần mua đất nổi của những hộ dân gần khu vực công ty được cấp phép để lợi dụng khai thác đất và bán cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Tính từ tháng 4/2019 đến tháng 3 năm nay, Thái Văn Vĩnh chỉ đạo nhân viên công ty và những người được thuê tổ chức khai thác khoáng sản ngoài phạm vi được cấp phép của mỏ khoáng sản tại khu vực núi Bòng, thôn Phú Bòng, ước tính tổng giá trị đất san lấp lên đến khoảng 20 tỷ đồng .

Ngày 23/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thái Văn Vĩnh về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo Điều 227 Bộ luật Hình sự.