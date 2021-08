Nguỵ trang thành xe đi cứu trợ để chở ma túy từ TP.HCM về Bình Thuận

Các đàn em của Trần Văn Quang thuê ôtô tải rồi nguỵ trang thành xe đi cứu trợ các vùng dịch ở TP.HCM, sau đó vận chuyển ma túy về Bình Thuận.

Ngày 5/8, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) phối hợp với Công an TP Phan Thiết và Công an phường Xuân An vừa truy bắt Trần Văn Quang (26 tuổi, ngụ TP Phan Thiết), nghi phạm cầm đầu trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, Quang đã bỏ xe máy chạy vào hẻm 439G đường Trần Quang Diệu, khu phố 2, phường Xuân An, TP Phan Thiết, tìm cách tẩu thoát. Vừa chạy, người này vừa ném các túi nylon chứa ma túy nhưng bị lực lượng công an bắt giữ, thu tang vật gồm 1 bánh heroin và hơn 600 gam ma túy đá.

Trần Văn Quang bị bắt vì cầm đầu đường dây mua bán ma túy.

Công an xác định Trần Văn Quang (hay còn gọi là Bảy Tu), thường trú tại khu phố 2, phường Đức Long, TP Phan Thiết, là nghi phạm cầm đầu đường dây vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy từ TP.HCM về Bình Thuận.

Quang khai hàng tuần đều thực hiện 1 chuyến vào TP.HCM để mua ma túy mang về phân phối lại cho các đầu mối ở Bình Thuận.

Để qua mắt công an, Quang giao việc mua ma túy cho các chân rết của mình là những con nghiện, trực tiếp vào TP.HCM để giao dịch nhận hàng và chi trả thù lao cho mỗi chuyến 10-15 triệu đồng; số lượng mỗi đợt vận chuyển về Bình Thuận 1-2 kg ma túy đá.

Trần Văn Quang có 2 tiền án về tội Cướp giật tài sản, lĩnh án hơn 6 năm tù giam. Ra tù mới hơn một năm, Quang lôi kéo bạn tù và các con nghiện trên địa bàn, trở thành chân rết của mình trong việc giao dịch, vận chuyển ma túy trên địa bàn và các tỉnh lân cận.

Số ma túy công an thu giữ.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá 2 vụ, bắt giữ 2 người có quan đến đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy do Trần Văn Quang tổ chức, thu giữ hơn 3 kg ma túy đá.

Cụ thể, ngày 29/7, PC04 phối hợp với các lực lượng tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, bắt quả tang Huỳnh Văn Mến (23 tuổi, ngụ TP Phan Thiết) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 1 giỏ xách bên trong chứa 1 kg ma túy đá và 100 gam ketamine.

Tại cơ quan điều tra, Huỳnh Văn Mến khai thuê ôtô tải rồi nguỵ trang thành xe đi cứu trợ các vùng dịch ở TP.HCM, sau đó vận chuyển ma túy về đến địa phận huyện Hàm Tân thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.