Nguy hiểm khi ăn mặn

Muối cần được bảo quản ở đâu? Nơi có độ ẩm cao

Nơi khô ráo, thoáng mát

Nơi không có ánh sáng Theo Eat This, Not That, muối cần được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh nhiều hơi ẩm. Nguyên nhân là các phân tử trong muối sẽ hút nước. Để tiện khi nấu nướng, mọi người nên để muối ở nơi khô thoáng, gần bếp nấu.