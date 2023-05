Nguy cơ từ những vật dụng tưởng chừng vô hại trong gia đình

Những đồ dùng này rất phổ biến, được sử dụng thường xuyên ở nhiều đối tượng hay độ tuổi.

Trong cuốn sách Fatal Conveniences: The Toxic Products and Harmful Habits That Are Making You Sick and the Simple Changes That Will Save Your Health (tạm dịch: Những đồ dùng gây chết người), chuyên gia chăm sóc sức khỏe Darin Olien đã bày tỏ rằng có nhiều mối nguy ở ngay bên cạnh đồ dùng sinh hoạt xung quanh chúng ta.

"Trong nhiều trường hợp, những đồ dùng xung quanh có thể chứa những thành phần không tốt như chất bảo quản, hương liệu, thuốc nhuộm, chất nhũ hóa, chất làm đông...", ông viết.

Đây là một số sản phẩm phổ biến được nhiều người sử dụng hàng ngày mà Olien cho rằng có thể gây hại cho sức khỏe.

Xà phòng

Theo Olien, Phthalates, hóa chất không tốt phổ biến dùng để tăng độ cứng cho nhựa, thường được sử dụng trong xà phòng với mục đích tạo mùi thơm.

Chất tạo mùi trong xà phòng có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe các thành viên trong gia đình. Ảnh: Shutterstock.

"Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra hóa chất này có thể gây gia tăng tỷ lệ sinh non, tiểu đường thai kỳ, béo phì, ung thư vú và tuyến giáp và vô sinh", ông viết.

Do đó, Olien khuyên mọi người nên đọc kỹ bảng thành phần được dán ngoài sản phẩm. Ngoài ra, trong khi mua sắm, mọi người nên "tìm những sản phẩm được làm bằng nguyên liệu đơn giản, càng ít càng tốt và được bán trong bao bì thân thiện với môi trường".

Quần jeans

Phụ nữ mặc quần jeans bó sát dễ bị nhiễm trùng đường tiết niệu “do hơi ẩm không thể thoát ra ngoài khiến vi khuẩn tích tụ”.

Mặc quần chật chèn ép phần dưới cơ thể cũng có thể khiến cả 2 giới khó chịu ở chân, gây ra tình trạng chuột rút.

Một nghiên cứu từ năm 2019 cũng chứng minh mắc quần jeans bó sát có thể gây ra chứng đau âm hộ kéo dài hàng tháng.

Bên cạnh đó, nam giới thường xuyên mặc quần jeans chật cũng phải đối mặt với nguy cơ giảm số lượng tinh trùng và mất máu do xoắn tinh hoàn.

Do đó, Olien khuyên mọi người không nên mua những chiếc quần bó sát từ dưới thắt lưng. Điều này giúp cơ quan sinh dục được thoải mái, nhờ đó, những vấn đề sức khỏe khác có thể khắc phục.

Quần áo trẻ em

Không chỉ được tìm thấy trong xà phòng, Phthalates có thể tìm thấy trong quần áo trẻ em.

Năm 2017, chính phủ Mỹ đã cấm sử dụng chất này trong đồ chơi và các sản phẩm khác dành cho trẻ em. Tuy nhiên, chất này lại không bị cấm trong quá trình sản xuất quần áo cho trẻ nhỏ.

Một nghiên cứu từ năm 2020 cũng cho hay quần áo là phương tiện khiến trẻ mẫu giáo tiếp xúc với phthalate.

"Phthalates cũng ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của trẻ em, khiến chúng có nguy cơ cao mắc các rối loạn về học tập, hành vi và tập trung", ông viết

Do đó, Olien khuyến khích phụ huynh mua quần áo cotton hữu cơ hoặc sợi tự nhiên khác cho con.

"Tránh bất cứ thứ gì chống vết bẩn, không nhăn hoặc không thấm nước. Trên thực tế, yếm bông khó giữ sạch hơn yếm nhựa nhưng chúng ít gây hại cho con bạn hơn", ông viết.

Điều hòa nhiệt độ

Theo Olien, ở trong không gian bật điều hòa thường xuyên có thể dễ khiến mọi người đau đầu và dẫn đến hôn mê.

Cơ chế hoạt động của điều hòa nhiệt độ có thể gây suy giảm hệ miễn dịch của sức khỏe con người. Ảnh: Freepik.

Một nghiên cứu được thực hiện trong đợt nắng nóng năm 2018 của Hàn Quốc đã chứng minh quan điểm trên là đúng. Theo đó, các nhà khoa học đã phát hiện những người sử dụng điều hòa trong thời gian dài có nhiều khả năng đau đầu và hôn mê.

"Điều hòa không khí có thể hút ẩm, vô tình làm khô màng nhầy trong mũi, cổ họng và tai, khiến chúng ta mất đi một số khả năng chống lại một số bệnh nhiễm trùng", ông viết.

Thừa nhận nhiều người tại các quốc gia có khí hậu khô nóng khó có thể không sử dụng điều hòa, ông Olien đưa ra một số cách để độc giả hạn chế sử dụng vật dụng này nhiều nhất có thể.

Theo đó, mọi người nên mở cửa sổ, bật thêm quạt và mặc quần áo mỏng hoặc ít quần áo hơn khi ở nhà.